Cine a fost Robert Oppenheimer. Despre viața fizicianului s-au făcut zeci de filme

Iată cine a fost Robert Oppenheimer! Despre viața fizicianului american s-au făcut zeci de filme care merită văzute!

Cine a fost Robert Oppenheimer

Julius Robert Oppenheimer, născut la data de 22 aprilie 1904 în Manhattan, New York City, New York, SUA și decedat la data de 18 februarie 1967 în Princeton, New Jersey, SUA, a fost un fizician american, profesor de fizică la Universitatea din California, Berkeley.

Robert Oppenheimer a fost șeful Laboratorului Los Alamos în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și este considerat unul dintre "părinții bombei atomice" datorită rolului său în cadrul Proiectului Manhattan, care a dezvoltat primele arme nucleare utilizate în bombardamentele atomice de la Hiroshima și Nagasaki.

După război, Robert Oppenheimer a devenit președinte al influentului Comitet General Consultativ al Comisiei pentru Energie Atomică din Statele Unite. A folosit această poziție pentru a promova controlul internațional asupra energiei nucleare în vederea evitării proliferării armelor nucleare și a cursei înarmării nucleare cu Uniunea Sovietică. Opiniile sale sincere și pozițiile politice au stârnit furia multor politicieni și, într-o audiere foarte mediatizată din 1954, i s-au revocat drepturile de acces, fiind deposedat practic de toată influența politică directă.

Cu toate acestea, a continuat să țină conferințe, să scrie și să lucreze în fizică. Nouă ani mai târziu, președintele John F. Kennedy i-a conferit Premiul Enrico Fermi, ca gest de reabilitare politică.

Ce studii a avut Robert Oppenheimer

Robert Oppenheimer a învățat la Școala Preparatorie Alcuin și apoi a intrat în Ethical Culture Society School în 1911. Tatăl său a fost membru al Societății și chiar a făcut parte din consiliul de administrație între 1907 și 1915.

Oppenheimer a fost un savant versatil, interesat de literatura engleză și franceză, dar și de mineralogie. În timpul școlii, el s-a dovedit a fi foarte talentat, terminând clasele a treia și a patra într-un singur an și sărind peste jumătate din clasa a VIII-a.

Ulterior, a devenit interesat de chimie și, la vârsta de 18 ani, s-a înscris la Harvard College.

La Harvard, Oppenheimer s-a specializat în chimie, dar a fost nevoit să studieze și alte domenii, precum istoria, literatura, filosofia și matematica.

El a compensat întârzierea începutului său în studiul fizicii prin a lua șase cursuri în fiecare semestru și a fost admis în societatea onorifică Phi Beta Kappa Society pentru studenți la licență.

A fost atras către fizica experimentală de un curs de termodinamică, predat de Percy Bridgman. În trei ani, Oppenheimer a absolvit cu mențiune onorifică, obținând rezultate academice remarcabile și evidențiindu-se prin talentul și abilitățile sale în fizică.

Cariera în educație a fizicianului Robert Oppenheimer

Robert Oppenheimer a primit un fellowship de la Consiliul Național de Cercetare al Statelor Unite pentru a lucra la Institutul de Tehnologie din California (Caltech) în septembrie 1927. El a fost dorit și la Harvard, așa că s-a ajuns la un compromis prin care și-a împărțit fellowship-ul între cele două instituții pentru anul universitar 1927-1928.

La Caltech, Oppenheimer a dezvoltat o strânsă prietenie cu Linus Pauling, iar cei doi au colaborat pentru a ataca natura legăturii chimice, un domeniu în care Pauling era un pionier. Cu toate acestea, relația lor s-a deteriorat rapid din cauza suspiciunilor lui Pauling că Oppenheimer era prea apropiat de soția lui, Ava Helen Pauling. După o serie de evenimente nefericite, prietenia și colaborarea lor s-au încheiat.

În toamna anului 1928, Robert Oppenheimer a vizitat institutul lui Paul Ehrenfest de la Universitatea din Leiden, iar de acolo a mers la Institutul Federal Elvețian de Tehnologie din Zürich pentru a lucra cu Wolfgang Pauli în mecanica cuantică și spectrul continuu.

După întoarcerea în Statele Unite, Oppenheimer a devenit profesor asociat la Universitatea din California, Berkeley, iar mai târziu a fost numit profesor titular. În ciuda unor oferte tentante din partea altor instituții, Oppenheimer a rămas fidel Berkeley, unde a predat până în 1943.

Aceasta a fost o perioadă importantă pentru cariera și viața lui Oppenheimer, în care a avut ocazia să lucreze cu alți mari savanți și să contribuie la dezvoltarea fizicii și chimiei teoretice.

Cine a fost Robert Oppenheimer. Despre viața fizicianului s-au făcut zeci de filme [Sursa foto: Shutterstock]

„Oppenheimer”, filmul inspirat din viața celebrului fizician

" Oppenheimer" este un thriller epic care aruncă publicul într-un paradox palpitant al omului enigmatic care trebuie să riște să distrugă lumea pentru a o salva. Filmul spune povestea fascinantă a fizicianului J. Robert Oppenheimer și a rolului pe care l-a avut în dezvoltarea bombei atomice.

Prin acest film, se explorează dilemele morale și complexitatea umană din spatele unui om care a avut un impact profund asupra istoriei secolului al XX-lea.

Inspirat de viața și contribuțiile lui Oppenheimer, thriller-ul captivant aduce în prim plan aspectele mai puțin cunoscute și ambivalente ale acestui personaj istoric, provocând publicul să reflecteze asupra dilemelor etice și consecințelor acțiunilor umane.

