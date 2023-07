Cine a fost Sinead O'Connor? Viața tragică prin care aceasta a trecut

In articol:

Moartea cunoscutei cântărețe Sinead O’Connor a generat un val de tristețe. Chiar dacă s-a bucurat de succes în cariera sa, artista a trecut prin numeroase încercări și s-a luptat cu depresia.

Cine a fost Sinead O'Connor?

Sinead O'Connor a încetat din viață la vârsta de 56 de ani. Fanii și-au arătat regretele pe rețelele de socializare, însă puțini știu dramele prin care aceasta a trecut. Aceasta s-a născut pe data 8 decembrie 1966 și a decedat pe 26 iulie 2023.

Albumul de debut al lui Sinead O'Connor a fost The Lion and the Cobra, lansat în 1987 , care s-a bucurat de o faimă internațională, iar al doilea album al ei de studio, I Do Not Want What I Haven't Got (1990), a primit recenzii strălucitoare la lansare și a fost vândut în peste șapte milioane de exemplare.

Sinead O'Connor a lansat zece albume de studio, recunoscute și apreciate în Irlanda, Australia și Marea Britanie. Printre melodiile sale, se regăsesc și cântece pentru filme, dar și colaborări cu mulți alți artiști cunoscuți. În ieșirile publice, aceasta a vorbit mereu despre religie, drepturile omului, abuzul asupra copiilor și drepturile femeilor.

Vestea morții cunoscutei cântărețe Sinead O’Connor a stârnit un val de tristețe. Iată care a fost viața ei și prin ce momente a trecut. [Sursa foto: Shutterstock]

Viața tragică a lui Sinead O'Connor

Viața acesteia a fost una tristă, după ce părinții ei au divorțat, iar mama ei a murit într-un accident de mașină. La vârsta de 15 ani a fost trimisă pentru optsprezece luni la Centrul de pregătire Grianán condus de Ordinul Maicii Domnului, din cauza faptului că lipsea des de la școală și fura din magazine.

În 1993, Sinead O'Connor a scris o scrisoare în care a vorbit despre abuzurile din copilărie, unde cerea oamenilor să nu o mai rănească, vorbind, totodată, și despre stima de sine scăzută pe care aceasta o avea.

„ Familia noastră este foarte dezordonată. Nu putem comunica unii cu alții. Suntem cu toții în agonie. Eu una sunt în agonie.”, a fost declarația acesteia în scrisoarea publicată.

Anii în care a stat alături de mama ei și-au pus amprenta asupra vieții sale, mama ei fiind cea care s-a confruntat cu tulburări de sănătate mintală dezvoltate din dependența de substanțe interzise.

Aceasta a fost deschisă și a vorbit și despre faptul că are o altă orientare sexuală, deși a avut patru căsătorii de-a lungul vieții. Cântăreața a mai declarat că singura ei scăpare era muzica, având numeroase rezultate în cariera sa. Surse din presa mondenă spun că aceasta s-ar fi confruntat cu depresia, iar starea ei s-a degradat, după ce fiul ei a murit. După moartea acestuia, cântăreața a încercat să își pună capăt vieții, iar aceasta nu a fost singura tentativă.

Sinead O'Connor a lăsat în urmă trei copii îndurerați, fiind vorba, mai exact, de Jake Reynolds (tatăl acestuia fiind primul ei soț); o fiică, Róisín Waters (tatăl ei fiind editorialistul „The Irish Times“, John Waters); Yeshua Francis Neil (al cărui tată este fostul ei partener Frank Bonadio).

Sursă: Wikipedia.ro, Playtech.ro