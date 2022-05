In articol:

Laurențiu Reghecampf se numără printre cei mai de succes antrenori de fotbal din România și nu numai. Pasiunea lui Reghe pentru fotbal a început încă din copilărie, de când obișnuia să se joace cu mingea de fotbal de dimineața până seara.

Cine a fost tatăl lui Laurențiu Reghecampf

O influență majoră în alegerea lui Reghe de a deveni fotbalist și antrenor a fost tatăl său, care l-a ghidat pe Laurențiu pe tot parcursul carierei sale. Iată cine a fost tatăl lui Laurențiu Reghecampf!

Principalul susținător al lui Reghe în cariera sa de fotbalist a fost tatăl său, Hary Reghecampf. Tatăl lui Laurențiu Reghecampf a visat întreaga sa viață să aibă un fiu care să ajungă fotbalist. Reghe și-a făcut părintele cel mai fericit după ce i-a îatundeplinit visul de o viață, atunci când a început să joace fotbal la Steaua, mai apoi ajungând și antrenor la aceeași echipă.

Citeste si: Ce avere are Laurențiu Reghecampf. Iată ce salariu primește Reghe de la Universitatea Craiova

„Domnule, eu am avut trei visuri în viaţă: să am un băiat, să joace fotbal la Steaua şi să ajungă antrenor la această echipă. Toate mi s-au îndeplinit, mă pot duce liniştit! Am cinstit toţi vecinii când am aflat vestea că a preluat Steaua ca antrenor. Vreo trei zile am plâns de fericire!", povestea Hary Reghecampf despre fiul său.

În 2015, părintele lui Reghecampf a suferit un atac cerebral, care i-a paralizat aproape tot corpul, iar din acel moment a stat mai mult internat prin spitale sau acasă. Starea acestuia de sănătate era una precară, șubrezită și de diabet.

Citeste si: Jador, dezvăluiri din culisele divorțului dintre Simina Loica și Alex Zănoagă! Alex Bobicioiu s-ar fi cuplat cu bruneta: „Daca vezi ce mesaj mi-a dat Bobi...”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Harry Reghecampf a iubit la rândul său fotbalul încă de mic copil.

„Aveam 9-10 ani când împreună cu Harry încingeam miuţe în parcarea din faţa clopotniţei Mitropoliei. Vara ne apuca 10 seara bătând o minge de cârpă şi având grijă să nu ne calce cele trei maşini ale oraşului, Salvarea, cisterna cu lapte şi Miliţia. Mai veneau mamele cu câte o jordie după noi, să ne «convingă» să mergem la culcare. Doamna Reghecampf, bunica lui Laur, era cumsecade, iar Hary, care era cel mai mic din grup, şi ca înălţime, şi ca vârstă, încerca să o înduplece să nu ne «spargă» meciul", povestea Mihai Piatră, unul dintre prietenii lui Hary pentru Libertatea.

Citeste si: Cum arată tatuajul lui Reghecampf cu Anamaria Prodan. Nimeni nu a observat că Reghe are tatuat numele impresarei

În 2015, tatăl lui Reghe a suferit un atac cerebral care i-a paralizat aproape întreg corpul. Din acel moment, starea sa de sănătate a devenit tot mai șubredă. În 2018, Hary Reghecampf a încetat din viață la spital, în urma unui stop cardiac.

Cum a devenit Laurențiu Reghecampf pasionat de fotbal

Laurențiu Reghecampf a mărturisit că pasiunea sa pentru fotbal a început încă din copilărie, de când își petrecea toată ziua în fața blocului, cu mingea. Antrenorul a mai spus că uneori își atenționează copiii că petrec prea mult timp în casă, în loc să facă mai mult sport în aer liber.

„De multe ori am discuții și le spun copiilor mei că ei habar n-au ce înseamnă copilărie! Majoritatatea timpului îl petrec în casă. Stau toată ziua pe calculator, pe telefoane. Noi nu aveam așa ceva, și ce fericiți eram… Aveam o minge! Ne bucuram de ea în fiecare zi.

Băteam mingea toată ziua, de dimineață până seara. Și mai aveam câteva jucării cu care ieșeam afară, în fața blocului. Ieșeau toți băieții din bloc și ne jucam împreună… Abia ne băgau în casă părinții! Aia era copilărie, nu asta d-acum când totul este cu gadgeturi de care au devenit dependenți.”, spunea Laurenţiu Reghecampf în urmă cu ceva vreme.