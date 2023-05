In articol:

Tina Turner a fost o legendă a muzicii Rock’n Roll recunoscută pentru vocea sa puternică și energică, cariera îndelungată și prezența scenică inconfundabilă.

Cine a fost Tina Turner

Tina Turner, pe numele său real Anna Mae Bullock, s-a născut pe 26 noiembrie 1939, în orăşelul Nutbush din statul american Tennessee. Artista a urmat studiile liceului Sumner High School în St. Luis, ulterior concentrându-se doar pe muzică și încercând să se dezvolte cât mai mult în acest sens.

Tina Turner a început să-și dezvolte pasiunea pentru muzică încă de la o vârstă fragedă. În adolescență, a cântat în corul bisericii și în diverse formații locale. Destinul său s-a schimbat în momentul în care l-a întâlnit pe muzicianul Ike Turner în anul 1957, în Club Manhattan din St. Louis, loc în care mergea adesea să asculte muzică. Cei doi au avut o chimie impresionantă pe partea de muzică însă, ulterior, s-au și căsătorit.

În momentul în care l-a cunoscut pe Ike Turner, viața cântăreței s-a schimbat, devenind în scurt timp principala vocalistă a trupei Kings of Rhythm.

Cine a fost Tina Turner: Biografie: vârstă, studii, carieră, familie. Află totul despre „Regina Rock’n Roll” [Sursa foto: Captură YouTube]

Tina Turner, parcurs profesional

Prima melodie înregistrată cu Ike Turner a fost ''A Fool In Love'', care a ajuns imediat un hit în Statele Unite. Ulterior, cei doi s-au mutat în California, loc unde li s-au deschis mai multe oportunități.

S-au căsătorit în anul 1962, în Mexic, iar artista și-a schimbat numele din Anna Mae Bullock în Tina Turner.

La scurt timp după, unul dintre cei mai cunoscuți și buni producători ai momentului, Phil Spector, i-a propus Tinei Turner să înregistreze piesa ''River Deep, Mountain High''. Spre bucuria și mândria artistei, melodia a ajuns pe locul 3 în topurile pop din Marea Britanie.

Astfel, succesul i-a adus noi fani în Europa, dar și prieteni, printre care și membrii trupei Rolling Stones, care i-au propus lui Ike și Tinei să cânte în deschiderea noului lor turneu din toamna acelui an.

Pe lângă parcursul său muzical, Tina Turner a avut un moment al carierei sale în care s-a întâlnit și cu cinematografia. La 34 de ani, artista a primit un rol în filmul muzical rock, „Tommy”, după un scenariu scris de trupa The Who, în care Tina interpreta personajul ''Acid Queen''.

În iulie 1976, Tina Turner și Ike Turner au decis să se despartă și să meargă pe drumuri diferite atât în viața profesională, cât și în cea personală.

În vara anului 1981, Tina Turmner a susţinut trei show-uri la Hotel Ritz, unde a și fost remarcată de Rod Stewart, care a invitat-o să cânte alături de el piesa ''Hot Legs''. Astfel, Tina Turner nu mai era doar un star al anilor '60, ci şi unul al anilor '80.

După câteva single-uri înregistrate, Tina Turner a primit încă o propunere de neratat, și anume să joace un rol în cea de-a treia parte a filmului ''Mad Max- Beyond The Thunderdome'', alături de Mel Gibson.

Albumul ''Private Dancer'' s-a vândut în peste 10 milioane exemplare în toată lumea, iar în anul 1985 a primit trei premii importante: Premiul Grammy pentru cea mai bună interpretă pop, cu piesa ''What's Love Got to Do With It?'', Premiul Grammy pentru cea mai bună interpretă rock, cu piesa ''Better Be Good to Me'' şi Premiul pentru cea mai bună înregistrare, cu piesa ''What's Love Got to Do With It?''.

În anul 1986 a apărut și cartea sa autobiografică „I, Tina” („eu, Tina”), care a și fost subiect de film câțiva ani mai târziu.

În 1999, la împlinirea vârstei de 60 de ani, Tina Turner a fost declarată vedeta cu cele mai sexy picioare, devansând-o chiar pe Cindy Crawford. Tot același an, artista a anunţat că nu va mai susţine concerte pe marile scene ale lumii.

În ianuarie 2005, Tina Turner a început un turneu în Statele Unite şi în Canada. Albumul său, "All the Best", s-a vândut în peste 25.000 de exemplare numai în Belgia, ceea ce i-a adus un Disc de aur.

În 2008, artista s-a reîntors pe scenă. La 68 de ani, Tina Turner a cântat alături de Beyoncé la ediţia cu numărul 50 a Annual Grammy Awards.

În 2008-2009, Tina Tuner a realizat un grandios turneu în America de Nord şi în Europa. Un an mai târziu, a participat la Swiss Award, unde a primit un trofeu.

Viața personală a Tinei Turner

În anul 1962, Tina Turner s-a căsătorit cu partenerul său de scenă, Ike Turner. Din nefericire, artista nu a dus o viață liniștită alături de bărbat, întrucât era foarte dur și violent. Marcată de abuzul fizic și emoțional din partea soțului, artista a divorțat în anul 1978.

După divorțul de Ike, Tina Turner și-a reconstruit cariera și viața personală de la zero. A avut o relație de lungă durată cu Erwin Bach, un executiv muzical german, cu care s-a și căsătorit în 2013. Cei doi au format un cuplu stabil și fericit de-a lungul anilor.

Tina Turner a avut în total 4 copii. Primul său băiat, Craig Raymond Turner, s-a născut pe 20 august 1958 și este fiul Tinei Turner și al primului ei soț, saxofonistul Raymond Hill. După divorțul de Hill, artista l-a crescut pe Craig alături de Ike Turner. Din păcate, Craig s-a sinucis în iulie 2018 la vârsta de 59 de ani.

Ike Jr. Turner este fiul Tinei Turner și al lui Ike Turner și s-a născut în 1959. După divorțul părinților săi, el și-a construit o carieră în industria muzicală, colaborând cu artiști precum Snoop Dogg și Timbaland.

Ronnie Turner s-a născut pe 27 octombrie 1960 și a fost rezultatul căsniciei artistei cu Ike Turner. El a crescut în timpul perioadei tumultuoase a relației părinților săi. Ronnie a fost implicat în industria muzicală ca muzician și producător.

Michael Turner este fiul adoptiv al Tinei Turner și al lui Ike Turner. El a fost adoptat de cuplu în 1960.

Surse: biography.com, wikipedia.org, materiale.pvgazeta.info