Cine a reușit să-i aducă din nou zâmbetul pe buze Iuliei Sălăgean?! Blondina a trecut prin clipe dificile, dar a avut ajutor de nădejde: "A reușit să îmi dea reset la viață"

Iulia Sălăgean a trecut prin clipe grele, însă se declară norocoasă că a avut alături de ea persoana care a reușit să o motiveze și să o facă să o ia de la capăt.

Chiar pe contul ei oficial de Instagram, blondina a făcut o postare total neașteptată și le-a mărturisit urmăritorilor ceea ce s-a întâmplat recent în viața ei. Iată cine i-a readus zâmbetul pe buze, după despărțirea de Flavius Nedelea!

Persoana care i-a readus zâmbetul pe buze Iuliei Sălăgean

Iulia Sălăgean a trecut printr-o perioadă mai grea a vieții sale. Deși nu s-a arătat afectată, pare că despărțirea de Flavius Nedelea, plus programul încărcat de muncă au făcut-o pe blondină să clacheze. Cu toate acestea, ea avut puterea să se ridice și să zâmbească din nou. Persoana care i-a venit de fiecare dată în ajutor este nimeni alta decât mama ei.

Vedeta se declară norocoasă din acest punct de vedere, căci le-a spus fanilor cu sinceritate că cea care i-a dat viață a reușit să o ajute imediat, atunci când s-a simțit copleșită de anumite situații. Totodată, ea i-a îndemnat pe urmăritorii din mediul online să se bucure de părinții lor, cât încă mai sunt în viață.

„Dacă am avut niște zile oribile din punct de vedere emoțional... pot spune că am o mamă ruptă dintr-o zeitate și a reușit să îmi dea reset la viață în câteva minute! Doar câteva exemple de cum mă ridică zeitatea mea de mamă! Bucurați-vă de mama voastră dacă încă o mai aveți în viață!”, a transmis Iulia Sălăgean, pe contul ei oficial de Instagram.

Alături de mesajul emoționant, blondina a adăugat și câteva fotografii din conversația cu mama ei, prin care le arată tuturor modul în care femeia o sprijină necondiționat.

Postarea făcută de Iulia Sălăgean, pe Instagram [Sursa foto: Instagram]

Blondina și Flavius Nedelea s-au despărțit la scurt timp după ce au oficializat relația

Iulia Sălăgean și Flavius Nedelea au șocat pe toată lumea, după ce au anunțat sfârșitul relației de iubire dintre ei. Ruptura s-a petrecut la puțin timp după ce au susținut că formează un cuplu și s-au afișat în ipostaze tandre.

Nu au vrut să dezvăluie motivul exact al despărțirii, însă afaceristul a ținut să demonteze unele informații apărute în spațiul public, cum că s-ar fi certat și ar fi dat-o afară din restaurantul pe care îl deține.

„Am avut o scurtă relație cu Iulia, dar nu mai suntem împreună. Oamenii se întâlnesc, se cunosc și dacă nu se potrivesc pleacă mai departe cu capul sus. Pur și simplu, nu simt nevoia și nu vreau să intru în detalii, de ce, cum, când. Așa am decis și asta am făcut. În altă ordine de idei, aș vrea să discutăm puțin despre subiectul din presă de ieri, în legătură cu articolul în care scria că ne-am certat la mine în restaurant și am dat-o afară” a spus afaceristul în urmă cu ceva timp, în cadrul unei emisiuni televizate.

Iulia Sălăgean și Flavius Nedelea, pe vremea când formau un cuplu [Sursa foto: Facebook]