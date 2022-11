Cine câștigă Europa League? Echipele din Anglia, mari favorite după parcursul din grupe

In articol:

Cea de-a doua competiție fotbalistică la nivel continental, ca importanță și venituri oferite cluburilor participante, Europa League oferă și în acest sezon o luptă foarte interesantă pentru supremație. Iau parte la întrecere o mulțime de cluburi importante și, odată cu încheierea fazei grupelor din UEFA Champions League, ar putea apăra în peisaj și alte echipe extrem de solide.

Atât pentru fanii fotbalului european, cât și pentru pariori, se anunță un sezon de primăvară foarte interesant. Firește, calculele hârtiei pot fi deseori date peste cap, însă există câteva cluburi care pornesc drept mari favorite la câștigarea trofeului. În plus, pentru unele echipe, există și o miză specială în Europa League. Iată ce ar trebui să știi, pentru a-ți alege favorita la câștigarea trofeului!

Cine câștigă trofeul și ce pariuri Europa League merită să pui

Arsenal este una dintre cele mai importante nume participante la actuala ediție a celei de-a doua competiții continentale. Englezii au un parcurs remarcabil în campionat, acolo unde au reușit să învingă echipe precum Liverpool sau Tottenham. “Tunarii“ lui Mikel Arteta sunt considerați de unii specialiști drept principalii rivali pe care Manchester City îi are în lupta pentru supremație, în Anglia.

Cu toate acestea, sezonul încă se află în prima jumătate a sa, astfel că pentru Arsenal nimic nu este încă decis.

Nici măcar un loc în top 4. Tocmai de aceea, “tunarii“ au toate motivele să lupte pentru câștigarea trofeului Europa League, succes care le-ar garanta participarea în următoarea ediție a grupelor UEFA Champions League. Ei nu au mai evoluat acolo din sezonul 2016-2017! Cota pentru un succes londonez în Europa League este de 4,50, Arsenal fiind principala favorită!

Cea de-a doua favorită la cucerirea trofeului este Manchester United, rivala din Premier League a celor de la Arsenal și echipa care i-a învins pe londonezi cu scorul de 3-1, în această toamnă. United vrea și ea să fie liniștită cu privire la participarea în grupele UCL, ediția 2023- 2024. Iar un potențial succes în Europa League pare a fi mai ușor de atins decât obținerea clasării în top 4, în Premier League. Cota pentru un succes al “diavolilor“ este de 6,00.

După cele două cluburi din Anglia, urmează două trupe din Spania în topul favoritelor la trofeu. Este vorba despre Real Betis, cotată cu 15,00 și Real Sociedad, care are o cotă de 17,00. AS Roma, formația antrenată de Jose Mourinho, este cotată cu 21,00, în vreme ce SC Freiburg are cota 21,00.

Urmărește desfășurarea competițiilor europene și profită de inspirația ta cu cele mai bune pariuri pe Europa League- unul dintre motivele pentru care cotele sunt atât de mari, în acest moment, este reprezentat de echipele care ar putea să ajungă în fazele superioare a Europa League, după ce s-au clasat pe locul 3 în grupele lor din UEFA Champions League. Ar putea ajunge să se lupte cu Arsenal, United sau AS Roma cluburi precum Juventus, Ajax, Atletico Madrid, FC Barcelona, RB Salzburg, Shakhtar Donetk, FC Sevilla sau campioana en-titre, Eintracht Frankfurt.

Alege-ți favorita și pariază pe succesul ei! Nu uita că toate cotele pe care ți le-am prezentat pot suferi modificări, pe parcursul evoluției competiției.

