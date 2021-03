Cine e Adelina de la Mireasa sezon 3! Își dorește cu ardoare să se mărite, deși are doar 23 de ani: "Sunt pregătită, toată viața am fost"

In articol:

Adelina Luciana Iacob are 23 de ani, este din Brăila, dar locuiește în București. Deși este încă studentă, aceasta este hotărâtă să-și întemeieze o familie și spune că visează la acest moment încă de mică.

Adelina, concurentă Mireasa sezon 3: "Mereu mi-am dorit să mă mărit"

Adelina de la Mireasa susține că este pregătită de măritiș, toată viața a simțit că este pregătită pentru asta, însă acum simte că este momentul potrivit. Concurenta a mărturisit în prima ediție că i-a fost rușine să-i spună tatălui său că vine în emisiune, însă a fost surprinsă când a descoperit că are tot suportul lui.

"Sunt din Brăila, dar locuiesc în București. În prezent sunt studentă, însă lucrez în paralel. Sunt pregătită să mă mărit, toată viața am fost pregătită. Mereu mi-am dorit. Inițial mi-a fost rușine să-i spun tatălui meu, am crezut că nu o să fie de acord, însă mă susțin. Nu am așteptări foarte mari, nu țin cont de aspectul fizic, însă mi-aș dori să fie mai înalt. Mi-aș dori un bărbat sincer, care să mă ajute", a spus Adelina Iacob la Mireasa 2021.

Adelina Luciana Iacob este studentă acum la Administrarea Afacerilor Internaționale. Concurenta de la Mireasa 2021 se descrie ca fiind sinceră, deschisă, sociabilă, deșteaptă și se consideră și frumoasă și ambițioasă. Adelina are o părere foarte bună despre ea, însă susție că se enervează destul de repede și tinde să fie răzbunătoare. Adelina Iacob de la Mireasa 2021 vrea un bărbat exact ca tatăl ei.

Simona Gherghe - Mireasa sezon 3 [Sursa foto: Captura TV]

Simona Gherghe, emoții pentru noul sezon

Simona Gherghe este curioasă să-i descopere cât mai mult pe concurenții din noul sezon Mireasa și să trăiască alături de ei poveștile lor de dragoste.

„După mai bine de 5 luni petrecute în Casa Mireasa, credeam că în cele câteva zile libere dintre sezoane mă voi deconecta total. Ei bine, m-am înşelat! Mi-au lipsit concurenţii, m-am gândit cum a fost pentru ei revederea cu cei dragi, cum vor continua poveştile lor în afara platoului şi sunt foarte curioasă să-i cunosc pe cei care vor intra în Casă în căutarea iubirii, în cel de-al treilea sezon al emisiunii.", a declarat gazda emisiunii, Simona Gherghe.

„Fiecare concurent a simţit diferit gustul iubirii în casa Mireasa. Pentru unii însă a fost unul extrem de dulce. Sunt foarte curioasă cum va fi gustul iubirii pentru noii concurenţi!', a mai spus prezentatoarea TV.