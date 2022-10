In articol:

Cine e Ahmad Daas de la Chefi la Cuțite 2022. Acesta face parte din echipa lui Chef Florin Dumitrescu alături de Florin Dragomir, cuțitul de aur, Titus Antonescu, Raluca Luciana Todea, Dan Manciu, Roxana Crudu și Ștefania Laura Pop.

Cine este Ahmad Daas de la Chefi la Cuțite 2022

Ahmad Daas are 28 de ani, locuiește în Ploiești și este șef de restaurant. Concurentul de la Chefi la Cuțite 2022 este pe jumătate român și pe jumătate arab, iar încă de mic a locuit în Ierusalim: „Mă numesc Ahmad Daas, am 28 de ani, vin din Ierusalim și am venit în România ca să îmi văd de viață, să pot să trăiesc altfel.” , a spus concurentul sezonului 10.

„Eu sunt născut în România. Tata e arab, mama e româncă și m-am dus în Ierusalim când am avut șase ani. Tatăl meu e farmacist și părinții mei au decis să plece de aici, deoarece tatăl meu muncește acolo (în Ierusalim), casa noastră e acolo.”, a adăugat Ahmad Daas. Însă, deși nu a crescut în România, concurentul din echipa lui chef Florin Dumitrescu a declarat că încă de mic visa să vină la noi în țară: „Mi-aduc aminte că era visul meu să ajung în România, eram <dacă ajung în România, e ceva mare pentru mine>. E foarte frumos.”, au fost cuvintele sale.

Cine e Ahmad Daas de la Chefi la Cuțite 2022. Concurentul vine din Ierusalim [Sursa foto: instagram.com/daas4666]

Citeste si: Culiță Sterp, noi declarații despre cine i-a furat banii din seif. “I-am adus în casă.”- kfetele.ro

Citeste si: Cabral, găsit plin de sânge în baie! Ce s-a întâmplat în casa prezentatorului TV- bzi.ro

Citeste si: Chefi la cuţite 2022. Concurenți echipa chef Cătălin Scărlătescu în sezonul 10

Ahmad Daas a gătit o mâncare arăbească, Mansaf, și a reușit să îi impresioneze pe toți cei trei jurați. Însă, chiar și așa, chef Florin Dumitrescu nu a fost prea convins în preselecții și nu i-a dat un cuțit, acesta obținând doar două. În bootcamp, concurentul a reușit să își atingă și a intrat chiar în echipa lui Dumitrescu. Acesta îi are drept colegi de echipă pe: Florin Dragomir, cuțitul de aur, Titus Antonescu, Raluca Luciana Todea, Dan Manciu, Roxana Crudu și Ștefania Laura Pop.

Citeste si: Sorin Bontea, un tată devotat! Câți bani scoate celebrul chef din buzunar pentru facultatea din Barcelona a fiicei sale, Miruna

Concurentul nu este de profesie bucătar

Ahmad Daas nu este de profesie bucătar, însă de când a venit în România la vârsta de 24 de ani, acesta a deschis împreună cu fratele său o shaormerie cu specific arăbesc: „Mi-am deschis o afacere cu fratele meu în Ploiești. O shaormerie.”, au fost cuvintele sale. Însă, concurentul nu este de meserie bucătar, ci agent de securitate. Acesta a profesat în domeniu timp de 4 ani, în Ierusalim, dar din pricina riscului ridicat, a decis să se retragă: „Am muncit în domeniul de securitate patru ani. Mi-a plăcut foarte mult ce făceam, dar era munca prea periculoasă pentru noi. Mergeam la cluburi, proteste intervenții, meciuri. Eu eram șef de aproape o sută de oameni.”, a declarat Ahmad Daas în preselecții.

În același interval orar în care se difuzează emisiunea Chefi la Cuțite, la Kanal D puteți urmări luni și marți, de la 20:00, serialul Aripi frânte, iar miercuri de la 22:30, emisiunea lui Dan Negru, „Jocul cuvintelor cu Dan Negru”.

Surse: a1.ro, youtube.com