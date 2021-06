Alex Bogdan [Sursa foto: Instagram] 09:11, iun 29, 2021 Autor: Elena Popescu

In articol:

Cine e Alex Bogdan, noul detectiv de la Masked Singer România. Actorul, renumit pentru interpretările sale de la „Mondenii”, va ocupa scaunul de jurat al emisiunii Masked Singer România alături de Horia Brenciu.

Alex Bogdan este actorul pe care toată lumea îl cunoaşte din show-ul de divertisment "Mondenii", dar şi din numeroasele reclame, care apar în prezent la TV.

Cine e Alex Bogdan, noul detectiv de la Masked Singer România

Alex Bogdan și Horia Brenciu sunt primii detectivi anunțați de la Masked Singer România, emisiunea în care vedetele își ascund identitatea sub măști spectaculoase, iar jurații trebuie să ghicească ce vedetă se ascunde în spatele măștii.

Citeste si: Carla's Dreams, jurat al emisiunii SuperStar România! Artistul a mai jurizat în trecut la X Factor şi The Four

Alex Bogdan și Horia Brenciu[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Nu mai puneti leustean la ciorba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma- bzi.ro

Alex Bogdan este un actor cu experiență în lumea teatrului și cinematografiei, iar acum se va alătura echipei de detectivi de la Masked Singer România.

”Vă salut, oameni buni, mulțumesc că v-ați răpit din timp să citiți această declarație. Așadar, fără s-o mai lungesc, declar pe propria răspundere că am acceptat provocarea Masked Singer România și voi fi noul detectiv!!! Am emoții foarte mari, compania este selectă, este plăcută, este numai bună pentru un show de zile mari. Așteptările mele sunt întrecute în fiecare zi. N-am fost pus niciodată față în față cu o energie așa mare, râdem foarte mult în fiecare zi.

Abia aștept să ne vedeți!”, a spus Alex Bogdan.

Alex Bogdan este născut pe 24 ianuarie 1986 la Târgu Ocna și a urmat cursurile Universitații Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L.Caragiale” Bucureşti.

În perioada 2009-2014, Alex Bogdan a jucat în serialul de parodie Mondenii, unde a intrat în pielea personajelor mondene din România.

Citeste si: Irina Rimes, despre relaţia cu Tudor Chirilă: "Avem o relaţie foarte strânsă"

Alex Bogdan și iubita sa[Sursa foto: Instagram]

Alex Bogdan, declaraţie de dragoste pentru iubita sa

Invitat la o emisiune TV, Alex Bogdan a mărturisit că el şi Cătălina Mihai au împlinit doi ani de relație, iar cu această ocazie, actorul şi-a declarat iubirea pe care o are faţă de prea frumoasa sa iubită, actrița Cătălina Mihai.

"Iubita mea se uită la mine acum, pe calea asta o sărut şi o iubesc! Facem doi ani acum în mai, pe 14 mai... Noi am lucrat împreună mai de mult la un spectacol, era complicat, ea era într-o altă relaţie, dar spre final.

Când am văzut-o prima oară, am rămas trăznit. Când te plezneşte iubirea, eşti fără niciun instrument de apărare. O iubesc de mor", a spus Alex Bogdan la TV.