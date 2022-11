Cine e Alexandru Repan din serialul „Lia". Și-a dedicat o viață întreagă teatrului

In articol:

Alexandru Repan este unul dintre cei mai longevivi și apreciați actori români. Și-a dedicat o viață întreagă scenei, teatrului și artei, iar pentru acest lucru a fost decorat cu Ordinul Național Serviciul Credincios, în grad de Cavaler.

Află cum și-a început cariera și în ce producție va fi urmărit pe micile ecrane.

Marele actor al Teatrului Nottara s-a născut pe 26 februarie 1940, la București. A fost dintotdeauna un bărbat șarmant și inteligent, suprinzând oamenii din jurul lui întotdeauna. Bărbatul a adunat, până la vârsta de 82 de ani, un bagaj complex de cunoștințe și experiențe, pe care îl împarte cu orice ocazie, cu publicul său.

Actoria este hobby-ul, iar meseria este viața lui, așa cum spune mereu. A urcat prima dată pe scenă la 11 ani, având rol într-o piesă de I.L. Caragiale. La doar un an distanță, regizează pentru prima dată și dă viață Scrisorii a III-a a lui Mihai Eminescu, în cadrul unei piese la școală.

Deși cunoaștea o mulțime de roluri din scenete de teatru, Repan a urmat cursurile Facultății de Istorie.

În timpul studenției s-a ocupat de montarea unor spectacole la Casa de Cultură a Studenților, moment în care și-a dat seama că teatrul este marea sa pasiune.

Cariera în teatru o începe după ce urmează cursurile Institutului de Teatru din București, iar primele apariții în calitate de actor le are pe scena Teatrului “Barbu Ștefănescu Delevrancea”. Debutul îl are în anul 1969, când talentul îi este remarcat de Horia Lovinescu și îl duce în trupa Teatrului Nottara.

Alexandru Rapan a jucat în zeci de piese de teatru, devenind astfel vocea și inima Teatrului Nottara de 53 de ani. Pentru palmaresul lui incredibil, actorul a fost distins cu multe premii și onorat în 2002 cu Ordinul Național Serviciul Credincios în Grad de Cavaler, „pentru devotamentul și harul artistic puse în slujba teatrului românesc”.

Marele actor va apărea în curând pe micile ecrane, în noul serial „Lia". Alexandru Repan îl va interpreta pe Emil Vornicu, un personaj cu mare tărie de caracter și greutate. Alături de acesta, vor mai juca și nume precum Horațiu Mălăele, Rodica Popescu Bitănescu, Bebe Cotimanis, Carmen Ionescu, dar și alții.

Alexandru Repan își cunoaște soția de la 7 ani

Deși pare incredibil de crezut, trebuie să știți că Alexandru Repan și-a cunoscut unica iubire încă de când avea 7 ani. Craiul care a dat pe spate zeci de românce cu șarmul și fizicul său, avea inima promisă unei singure femei.

Actorul este căsătorit cu Simona Repan, o femeie superbă în vârstă de 51 de ani, și mama celor doi băieți pe care îi au împreună. S-au cunoscut prima dată când Alexandru urca pe scena școlii pentru a interpreta un rol într-o piesă, reîntâlnindu-se după ani, la Institutul de Teatru.

“Juca în spectacolul “Craii de curtea veche”, probabil că știți, era un one-man-show pe care Alexandru Repan îl făcea cu mare succes. Prietena mea m-a trecut prin culise în sală. În culise l-am văzut, își lega lavaliera. Era o lavalieră mov, și-acum o țin minte. Și a început să țipe la Ileana, că “de ce a adus copilul ăsta, care n-o să înțeleagă nimic din spectacol și oricum o să facă gălăgie!”. Am fost foarte revoltată la momentul acela, cum adică credea el că eu nu o să înțeleg nimic din spectacol? Am intrat în sală, evident că nu am înțeles nimic din spectacol, dar am stat cuminte pentru că îmi era frică de vocea aia care tunase înainte”, amintește Simona.

