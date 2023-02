In articol:

Andreea Antonescu BIOGRAFIE: Vârstă, înălțime, studii, familie, avere. Află totul despre celebra artistă care și-a lansat primul album la doar 12 ani!

Andreea Antonescu: Vârstă, înălțime, studii

Andreea Antonescu, pe numele său complet Andreea Georgiana Antonescu, s-a născut în Galați, la data de 8 septembrie 1982. Artista în vârstă de 40 de ani este una dintre cele mai iubite și apreciate cântărețe de la noi din țară.

Andreea Antonescu este celebră încă de mică, mai ales că la vârsta de 12 ani avea să își lanseze primul album, „Din vina ta”. Cântăreață și textieră, Andreea Antonescu și-a început activitatea în domeniul muzical de la vârsta de șase ani când a început să participe și să câștige premii la concursuri și festivaluri de muzică.

Artista măsoară 1,53 metri, iar studiile elementare le-a realizat în orașul natal, Galați. Totodată, Andreea a obținut media 9,42 la Bacalaureat și a absolvit o Facultate de Psihologie, deși era foarte pricepută la matematică:

„La materiile care contau cel mai mult pentru mine, engleză și matematică, am luat nota 10. Matematiciană înrăită, dar viața m-a dus pe drumul psihologiei. Aceasta este facultatea pe care am terminat-o. Odată descoperită psihologia, am început să citesc foarte mult. Îmi place extraordinar de mult să citesc, dar cărți de auto-educare pentru că acestea consider că m-au ajutat cel mai mult de-a lungul timpului.”,

a spus componenta trupei ANDRE în primul său vlog postat pe canalul personal de YouTube.

Andreea Antonescu BIOGRAFIE: Vârstă, înălțime, studii, familie, avere [Sursa foto: instagram.com/andreeaantonescu]

Citeste si: Traian Spak vine în România, după ce Andreea Antonescu a rămas însărcinată cu noul iubit! Cei doi vor divorța în sfârșit

Citeste si: „L-am bătut și eu pe el. Ne băteam parte în parte”. Adriana Bahmuțeanu, declarații halucinante despre loviturile încasate de la Silviu Prigoană: „Da, m-a bătut cu pliciul”- kanald.ro

Citeste si: Cutremure în România! Anunțul momentului după cutremurul devastator din Turcia- stirilekanald.ro

Andreea Antonescu: Familie

Andreea Antonescu provine din Galați, dintr-o familie în care tatăl a fost inginer, iar mama învățătoare. Artista are o fetiță, Sienna, iar o bună parte din viață și-a trăit-o în Statele Unite ale Americii alături de micuța în vârsta acum de 11 ani și tatăl acesteia, respectiv fostul soț al Andreei Antonescu, Traian Spak. Artista a încheiat căsnicia de comun acord cu acesta, iar în curând cei doi vor semna și actele de divorț, deși despărțirea a venit în urmă cu câțiva ani.

Venirea lui Traian Spak în România, pentru a semna actele de divorț nu este întâmplătoare, deoarece Andreea Antonescu trăiește o poveste de iubire cu noul ei iubit, alături de care va deveni mamă pentru a doua oară.

Anunțul public cu privire la sarcina sa a venit în urmă cu aproape două luni, atunci când cântăreața a postat un mesaj emoționant pe conturile oficiale de socializare: „A doua minune din viața mea! Dragii mei, de ceva timp trăiesc o frumoasă poveste alături de iubitul meu. Astăzi vreau să împart cu voi această bucurie din viețile noastre! Vă mulțumesc pentru toată susținerea pe care mi-ați oferit-o de-a lungul timpului și tocmai de aceea am ales să aflați direct de la mine prin intermediul paginilor personale de social media! Vă pup, vă iubesc și apreciez în avans toate mesajele și gândurile frumoase!”, a scris artista pe Instagram.

Astfel, se pare că vedeta radiază de fericire și nu ezită să împărtășească fiecare moment important din viața sa cu urmăritorii săi din online.

Citeste si: Adelina Pestrițu a dat-o de gol pe Andreea Antonescu?! Artista, însărcinată cu fetiță? Detaliul care le-a dat de gândit fanilor

Andreea Antonescu: Carieră, avere

Andreea Antonescu se poate mândri cu o carieră de succes în lumea muzicii, lume în care a intrat încă de la o vârstă fragedă. Tot în primul vlog postat pe contul personal de YouTube, Andreea a mărturisit că a pășit pe scenă la vârsta de doar 3, însă tatăl său i-a luat pasiunea pentru muzică în serios abia la 10 ani.

La acea vârstă, Andreea Antonescu urca pe scenă în cadrul unui concurs organizat de regretata Mădălina Manole, intitulat „Ei, și ce?”. „Mădălina Manole a fost una dintre artistele mele preferate și văzând tatăl meu că am câștigat, deși eram cel mai mic concurent, a zis că e ok să ia în serios pasiunea mea.”, a mai zis cântăreața.

Citeste si: „M-a bătut, recunosc.” Adriana Bahmuțeanu a fost victima abuzurilor fizice- kfetele.ro

Citeste si: Irina Nicolae, trădată de fostele colege din A.S.I.A.! Cântăreața rupe tăcerea după ce nu a fost invitată să cânte la reunirea formației: ”Am avut un șoc”- radioimpuls.ro

Alături de buna sa prietenă Andreea Bălan, Andreea Antonescu a înființat trupa fenomen ANDRE, 1998-2001, care a avut un succes național, având ocazional succes și în afara granițelor românești. Target-ul lor de audiență era reprezentat de adolescenți, mai ales că la acea vreme, ele însele se aflau în perioada adolescenței.

Piese precum: „Lasă-mă papa la mare”, „Prima iubire”, „Liberă la mare”, „Noapte de vis (Moșule, ce tânăr ești)” au intrat în topurile de la noi și le-au făcut pe cele două să aibă milioane de fani. La începutul anului 2001 au primit din partea revistei „Bravo” distincția "Cea mai bună trupă pentru adolescenți" și au fost numite „prințesele muzicii dance”, despărțindu-se însă la scurt timp din cauza neînțelegerilor.

Ulterior, trupa s-a reunit după decesul Andreei Antonescu, ultima sa dorință fiind aceasta. Duo-ul a lansat un album, „O noapte și-o zi”, și un single cu același nume, promovat de un videoclip, însă trupa s-a destrămat din nou.

Succesul grupului este considerat ca fiind cel mai mare din istoria muzicii românești. În plus, după o pauză de ani de zile, trupa ANDRE s-a reunit în anul 2019, iar de atunci, cele două artiste, Andreea Bălan și Andreea Antonescu, au o relație deosebită de prietenie. Mai mult, Andreea Bălan este nașa Siennei.

În ceea ce privește averea sa, Andreea Antonescu deține o casă în Statele Unite ale Americii, iar în urma deciziei de separare de Traian Spak a rămas cu bunurile proprii: „Am făcut un contract de separare de bunuri, ce a fost al meu, muncit de mine, am luat eu, ce a fost al lui, și-a luat înapoi.”, a declarat cântăreața de la ANDRE în cadrul unei emisiuni TV.

Surse: unica.ro, youtube.com, viva.ro