BOGDAN VANDICI, CASTIGATOR CHEFI LA CUTITE 2018. La doar 21 de ani, Bogdan Vandici i-a impresionat pe toti juratii cu desertul lui si a plecat acasa cu 30.000 de euro.

Bogdan Vandici ascunde insa o drama teribila. A plecat la facultate in Olanda, dar, pentru ca nu i-a placut, s-a hotarat sa se apuce de bucatarie. S-a intors acasa, a obtinut o diploma de bucatar si a plecat la Paris. Din nefericire nu a stat mult la Paris, deoarece mama lui a murit si el s-a hotarat sa se intoarca in tara pentru a fi aproape de familie. "Pentru o perioada am simtit ca m-a tras pamantul. Dar sunt sigur ca ar fi mandra sa ma vada acum", a marturisit emotionat Bogdan Vandici.

Oradeanul i-a impresionat pe jurati cu o reteta de pavlova, demonstrand apoi ca stie sa puna in valoare elementul surpriza, castravetele.

Bogdan Vandici a gatit carpacio de castravete cu dressing de iaurt si castravete, gel de coriandru, sote de mere verzi, miere si migdale zdrobite. Bogdan Vandici a facut parte din echipa “Strumfii jedi”, cum i-a poreclit Florin Dumitrescu, fiind singurul concurent din echipa albastra care a ramas in ultimii trei din marea finala "Chefi la cutite". Vandici il considera pe Florin Dumitrescu mentorul lui si chiar a spus pe parcursul emisiunii ca ii va dedica trofeul daca il va castiga.