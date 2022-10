In articol:

Cine e Brigitta Gheorghe, concurentă la Chefi la Cuțite 2022. Frumoasa orădeancă este unul dintre bucătarii din echipa lui chef Cătălin Scărlătescu, alături de alți concurenți dedicați. Citește toate detaliile despre evoluția sa ca și bucătar.

Cine e Brigitta Gheorghe de la Chefi la Cuțite 2022

Brigitta este o femeia superbă în vârstă de 32 de ani și de origine este din Oradea. Are o familie frumoasă cu soțul său, alături de care are doi copii. În prezent, locuiește în București și are o personalitate puternică, ambițioasă, pe care și-a creat-o în timpul aparițiilor sale publice. Brigitta Gheorghe a venit în capitală să înceapă o carieră în industria muzicală, așadar s-a înscris la o preselecție pentru a cânta cu un artist internațional. Astfel, la doar 22 de ani, Brigitta a avut șansa deosebită de a cânta alături de marele Snoop Dog, în piesa “Play Me Like A Violin”.

Cine este Brigitta Gheorghe, concurenta din echipa lui Cătălin Scărlătescu [Sursa foto: Facebook Brigitta Gheorghe]

A participat la multe concursuri și a primit tot atâtea premii, însă destinul nu avea pregătită o carieră muzicală pentru ea. La 26 de ani a participat la un concurs de talente, a ajuns în semifinale, dar după încheierea acestei perioade și-a dat seama că nu mai este drumul pe care ar trebui să-l urmeze.

“Mi-aș fi dorit să aibă o finalitate mai frumoasă decât a avut, așa că mi-am dorit să trag concluzia că nu se mai poate nimic. Am zis că trebuie să îmi refac un pic planul în viață și mi-am dat seama că pe mine mă face fericită să gătesc”, a dezvăluit orădeanca.

Citeste si: Culiță Sterp, noi declarații despre cine i-a furat banii din seif. “I-am adus în casă.”- kfetele.ro

Citeste si: Cabral, găsit plin de sânge în baie! Ce s-a întâmplat în casa prezentatorului TV- bzi.ro

Citeste si: Chefi la cuţite 2022. Cine sunt concurenții din echipa lui chef Florin Dumitrescu în sezonul 10

Brigitta Gheorghe a pregătit în preselecții pentru chefi Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu mămăligă cu brânză și smântână, însă într-un stil reinventat. Concurenta a mers la sigur și a dorit să trezească amintiri plăcute din copilăriile chefilor. Pentru mămăliga reinventată, Brigitta a primit trei cuțite.

“ Ai reușit cu o bucățică foarte mică de mămăligă să ne imprimi un gust de mâncare la ceaun, lucru care denotă că ești o fată inteligentă în bucătărie. Reușești tehnic să faci, ți-a ieșit bine. Bravo!”, a felicitat-o chef Dumitrescu.

Cum a trecut Brigitta de la microfon la cuțit

Traversând o perioadă grea, Brigitta și-a dat seama că trebuie să aleagă o altă pasiune din care să facă o profesie. Fiind pasionată și de gastronomie, a dat o șansă acesteia, povestindu-i soțului său că are de când să se focuseze pe gătit din momentul respectiv. La sfatul partenerului de viață, s-a înscris la o școală de bucătari, unde a învățat multe secrete din bucătărie.

Citeste si: Chefi la cuţite 2022. Cine sunt concurenții din echipa lui chef Sorin Bontea în sezonul 10

Brigitta Gheorghe a recunoscut în timpul audiției că bucătăria i-a adus bucuriile și satisfacțiile pe care muzica nu a reușit. Tot ea a declarat că acum se bucură de rezultatele și sacrificiile pe care le-a făcut acum câțiva ani. Astfel, tot răul este spre bine, iar acum femeia se bucură de o carieră foarte frumoasă și apreciată.

Brigitta Gheorghe alături de soțul și copiii săi [Sursa foto: Facebook Brigitta Gheorghe]

În prezent, gătește la o fermă de animale din București, în weekend.

În timpul de difuzare al emisiunii "Chefi la cuțite", Kanal D difuzează luni, de la ora 20:00, serialul "Aripi frânte". De miercuri până vineri, de la 22:30, vă întâniți cu Dan Negru în emisiunea "Jocul cuvintelor", iar de luni până vineri, de la 10:00 și 16:30, Andreea Mantea vă așteaptă să vedeți noile provocări ale concurenților "Casa iubirii".