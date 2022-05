In articol:

Concurenți America Express 2022. Postul de televiziune care difuzează noul format al emisiunii Asia Express a anunțat acum câteva zile vedetele care pleacă în expediția vieții lor, de această dată în America. Cine este Bruja, tânăra care face parte din concurenții emisiunii.

Cine e Bruja de la America Express 2022

Teodora Mîzgoi este o cântăreață de muzică trap, care și-a lăsat amprenta în această lume odată cu apariția la Urbanist Session, pe Youtube, în aprilie 2019. În prezent, Bruja se laudă cu colaborări de mare anvergură: Irina Rimes, Karmen, Connect-r, Killa Fonic, Macanache etc.

Episodul cu ea de pe Youtube din seria Urbanist Sessions, a stâns peste 2,8 milioane de vizualizări și 3000 de comentarii. "Când intră Bruja în cameră, rapperii scot carnețelul și stiloul", "Cred că e cea mai bună rapperiță de la noi. Big up, BRUJA", "Interpretare absolut divină, istorică.Mai vrem Urban Session de genu Bruja.." sunt doar câteva dintre aprecierile primite de cântăreață la videoclip.

Numele ei de scenă înseamnă "vrăjitoare" în limba spaniolă și este inspirat din istoria femeilor care erau arse pe rug în secolul XIII, deoarece se spunea că sunt vrăjitoare.

Ideea din spatele îmbrățișării acestui nume de scenă este corelarea obiceiului vechi cu "rugul" pshologic al zilelor noastre.

Bruja se pregătește să scoată un album plin cu melodii de suflet pentru fanii săi și colaborări inedite. Artista a ales să cânte stilul trap pentru că îi oferă o senzație euforică și că muzica de acest tip menține vie cultura hip-hop-ului de altă dată. Invitată în mai multe interviuri, cântăreața a povestit că tatăl său a avut o puternică influență asupra pasiunii sale pentru muzică și cum a fost sprijinită întotdeauna de

Cine e Bruja de la America Express 2022 [Sursa foto: https://www.instagram.com/brujxa/]

cei apropiați.

Citeste si: Ce se intampla daca stergi geamurile cu o coaja de banana: trucul care devine din ce in ce mai popular printre gospodine- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

"Mi-am creat o anumită imagine de viitor cu mine cântând pe scene mari. Mi-am pus intenția foarte bine, am vizualizat-o, m-am folosit de experiența mea în a asculta muzica dobândită de la tatăl meu, și BOOM! S-a întâmplat!", povestea Bruja într-un interviu.



Citeste si: Cine e Doina Teodoru de la America Express 2022. Actrița are o relație cu Cătălin Scărlătescu de mai bine de un an

Unii dintre voi poate știați că a participat în juriu la One True Singer, unde a făcut ravagii în primele episoade, datorită vestimentației ei excentrică. Bruja are o garderobă aparte, în sensul că reușește să combine vintage-ul cu noutatea secolului XXI, plus întreaga sa colcție de peruci.

Bruja face echipă cu Pufeh la America Express 2022

Cei doi prieteni pleacă împreună pe Drumul Aurului, unde vor descoperi tradiții, comportamente, condimente noi de-ale locului. Concurenții au acceptat provocarea celor de la Antena 1, pe o rută de 7000 de km, în Mexic, Guatemala și Columbia. Filmările încep în perioada următoare.



Citeste si: Cine este Nelu Cortea de la America Express 2022. „O să-mi fie foame cel mai probabil, dar sigur o să ne distrăm. Și o să-mi fie foame…”

Vedetele care li se alătură lui Bruja și Pufeh la America Express 2022 sunt: Chef Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, Puya și Melinda, Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui, Dinu, Bruja și Pufeh, Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bianca Adam și mama ei.



Sursă: fanatik.ro