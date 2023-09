Cine e cel mai bun atacant în viziunea lui Cristiano Bergodi? Tehnicianul italian a tras primele concluzii după partida dintre Rapid și CFR Cluj

In articol:

Rapid București a reușit să câștige detașat derby-ul etapei împotriva celor de la CFR Cluj, scor final 3-1, după ce atacantul Albion Rrahmani a impresionat încă o dată, reușind o „dublă”.

În primă fază, atacantul kosovar a transformat în minutul 5 al partidei o lovitură de la punctul cu var, însă feroviarii au reușit să se replieze rapid și au restabilit egalitate până la pauză, grație reușitei lui Ciprian Deac, care a

fost și singura din tabăra ardelenilor.

Luka Juricic putea majora diferența clujenilor, însă reușita sa a fost invalidată de către camera VAR pentru o poziție de ofsaid.

În cea de a doua repriză, rapidiștii au dat din nou startul recitalului, prin același Albion Rrahmani, care a realizat „dubla” în minutul 51. Mai apoi, ocaziile au fost tot din tabăra giuleșteană, toată echipa năpustindu-se la poarta lui Răzvan Sava, iar golul trei a apărut în minutul 71, când Claudiu Petrila, fostul jucător al celor de la CFR Cluj, a reușit să înscrie pentru 3-1 și să închidă tabela.

Tehnicianul Cristiano Bergodi a tras primele concluzii

Antrenorul de origine italiană a avut numai cuvinte de laudă la adresa formației sale, după victoria frumoasă din derby-ul etapei cu numărul 10.

„Au fost fantastici jucătorii mei, CFR este o echipă foarte greu de bătut, are jucători care știu cu mingea. Ne-am ținut bine.”, au fost primele cuvinte ale tehnicianului.

La doar 5 minute de la reușita lui Albion Rrahmani, Ciprian Deac a reușit golul egalizator în minutul 10 al partidei, iar antrenorul a observat imediat moralul scăzut al echipei.

Albion Rrahmani, marcatorul primelor două goluri ale Rapidului [Sursa foto: Instagram Albion Rrahmani]

„Ne-au dat gol și am pierdut mingi la mijlocul terenului. Ne-a speriat golul din offside.Au fost fantastici jucătorii mei, CFR este o echipă foarte greu de bătut, are jucători care știu cu mingea. Ne-am ținut bine, Ne-au dat gol și am pierdut mingi la mijlocul terenului. Ne-a speriat golul din offside. N-a fost o descătușare reacția mea, după ce te sperii puțin în prima repriză, le-am dat curajul fotbaliștilor mei în a doua repriză. Le-am dat un pic de curaj pentru că avem o echipă de calitate. Portarul nostru a fost cel mai bun, Horațiu a apărut în fața lui Otele, doar felicitări jucătorilor mei. Întotdeauna mergem în față, totdeauna erau tranziții negative. Cine a intrat a jucat bine. Albu la mijlocul terenului a fost foarte bun, Alex trebuie felicitat. Meci incredibil de frumos. Nu știu dacă ei s-au dezechilibrat în a doua repriză, dar am ajuns ușor în careu, am avut trei sau patruocazii mari în primele 15 minute în partea secundă. La pauză i-am văzut puțin fricoși pe jucătorii mei, după ce Deac e egalat. A doua repriză a fost cea mai frumoasă de când sunt eu aici. Rrahmani este cel mai bun atacant, mă bucur că l-am luat noi”, a descrisacțiunea antrenorul italian de la cârma Rapidului.

În urma derby-ului vișiniu din Giulești, feroviarii rămân pe poziția secundă a clasamentului Superligii României, cu 19 puncte acumulate în cele opt partide disputate, iar Rapid a urcat pe locul al treilea, „suflându-le în ceafă”, cu un singur punct în spatele ardelenilor.