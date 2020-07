In articol:

Cine e Cristina Dorobanțu, noua prezentatoare Puterea Dragostei sezonul 3? Devenită cunoscută datorită show-ului de fashion ”Bravo, ai stil!”, Cristina Mihaela Dorobanțu a avut o ascensiune în lumea televiziunii în ultimii ani. După ce a fost co-prezentatoarea emisiunii ”Panorama”, unde se dezbăteau subiecte legate de ”Bravo, ai stil!”, Cristina Mihaela Dorobanțu a prezentat, alături de Victor Slav, show-ul ”Îmi place dansul!”, dar a fost și realizatoarea și prezentatoarea rubricii ”Secrete între fete", din cadrul "Teo Show", la Kanal D.

Cristina Mihaela Dorobanțu, noua prezentatoare Puterea Dragostei sezonul 3, a împlinit luna trecută 29 de ani și este absolventă a Facultății de Drept. Cu toate că părinții își doreau ca ea să urmeze o meserie în domeniul în care s-a pregătit, Cristina Mihaela Dorobanțu și-a dorit mereu să ajungă să lucreze în televiziune. Visul i s-a îndeplinit atunci când a fost aleasă concurentă la ”Bravo, ai stil” sezonul 1, show unde a fost finalistă.

De altfel, Cristina Mihaela Dorobanțu, noua prezentatoare Puterea Dragostei sezonul 3 povestea într-un interviu la un moment dat că a luptat pentru visul său și prin multă muncă și perseverență a ajuns să și-l îndeplinească. ”Iată că viaţa m-a adus exact acolo unde am visat, dar trebuie să recunosc că n-a fost deloc uşor. Am întâmpinat foarte multe obstacole, dar mă bucur că am reuşit să trec peste toate. Sunt o persoană credincioasă şi cred că Dumnezeu a stat deasupra tuturor încercărilor din viaţă mea, astfel încât să reuşesc să le depăşesc”, spunea Cristina Mihaela Dorobanțu, noua prezentatoare Puterea Dragostei sezonul 3.

Cristina Mihaela Dorobanțu, noua prezentatoare Puterea Dragostei, s-a despărțit de iubitul său după 6 ani de relație

Cristina Mihaela Dorobanțu, noua prezentatoare Puterea Dragostei sezonul 3, a pus punct relației pe care o trăia de 6 ani cu Mihai, chiar înainte de nuntă. Despărțirea i-a i-a luat prin surprindere pe mulți, mai ales că cei apropiați așteptau cu nerăbdare nunta, care încă de anul trecut era anunțată pentru această vară. Lucrurile au luat o turnură neașteptată. În urmă cu câteva luni, cei doi au decis să pună capăt poveștii lor de dragoste și au ales să meargă pe drumuri separate.

”După șase ani de relație, viața a decis ca eu și Mihai să mergem pe drumuri diferite. Rămânem prieteni și ne respectăm reciproc. Separarea noastra s-a petrecut cu ceva timp în urmă, iar la acel moment nu am simțit nevoia să fac publică hotărțrea despărțirii noastre. Acum, privesc încrezătoare spre viitor și, cu siguranță, viața mă va suprinde”, a declarat Cristina Mihaela Dorobanțu.

Ei bine, în urmă cu puțin timp, în viața noii prezentatoare Puterea dragostei sezonul 3 a apărut un nou bărbat. Cristina Mihaela Dorobanțu a apărut în public cu acesta, și și-a serbat, luna trecută, ziua de naștere alături de noul ei partener, la mare, cei doi fiind nedespărțiți. (Vezi AICI imagini cu cei doi)

Cristina Mihaela Dorobanțu ce spune despre Puterea Dragostei

Cristina Mihaela Dorobanțu, noua prezentatoare Puterea Dragostei sezonul 3. "Sunt foarte fericită să fac parte din acest show extraordinar, Puterea Dragostei; sunt nerabdatoare să îi cunosc pe concurenți, să intru în atmosfera de la filmări. Va fi o provocare frumoasă pentru că e vorba despre dragoste, despre oameni care își caută sufletul pereche. Sper să le port noroc concurenților!", a spus Cristina Mihaela Dorobanțu, prezentatoarea Puterea Dragostei sezonul 3. (Citește AICI ce va va face Andreea Mantea după Finala Puterea Dragostei sezonul 2)