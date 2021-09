Cine e Dana Opsitaru, cea mai mare iubire a lui Cătălin Botezatu. „O iubesc în continuare!”

In articol:

Cătălin Botezatu a vorbit la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” despre una dintre cele mai marcante iubiri pe care le-a trăit în viața sa.

Cine e Dana Opsitaru, prima mare iubire a lui Cătălin Botezatu

Cătălin Botezatu a cunoscut-o pe Dana Opsitaru când avea vârsta de 19 ani, cu 9 ani mai puțin decât avea femeia care devenea la scurt timp tot ce iubea mai mult designerul.

Dana Opsitaru a fost un manechin de succes, ce făcea furori în lumea bună, la finalul anilor 1980. Ea l-a cunoscut pe Cătălin Botezatu pe podiumul de prezentare și în cercurile pe care le frecventau, ca mai apoi să devină amanți.

Dana Opsitaru

În cele din urmă, Dana Opsitaru și-a părăsit soțul pentru creatorul de modă și au avut o relație de șapte ani.

După ce s-au despărțit au rămas prieteni, iar după mărturisirile lui Cătălin Botezatu, păstrează legătura și în prezent.

Dana Opsitaru are peste 50 de ani, e stabilită în Germania și este în continuare o femeie care întoarce privirile bărbaților.

Cătălin Botezatu a dezvăluit că are în continuare sentimente pentru ea și că așa va fi mereu.

„Un săgetător se îndrăgostește mereu cu adevărat. Întotdeauna are impresia că e ultima iubire, dar mereu vine una nouă la fel de pasioanală. Săgetătorul face aceeași greșeală în fiecare relație, deși spune că nu va mai face. Am iubit-o cu adevărat și o iubesc în continuare într-un sertăraș pe Dana. Ea înseamnă mai mult decât orice pentru mine. M-a sunat astăzi și m-a certat că nu am sunat-o mai des. Și-a pus o amprentă pozitivă pe bărbatul pe care îl privești acum. Am iubit multe femei și sper să se mai întâmple asta”, a spus Cătălin Botezatu.

Cătălin Botezatu a încercat să se sinucidă pentru Dana Opsitaru

Designerul a dezvăluit că pe parcursul vieții s-a confruntat cu traume pe care nu a crezut că le va putea depăși vreodată. Cătălin Botezatu a ajuns la capătul puterilor în multe situații, fie că e vorba despre iubiri imposibile sau despre perioada când a fost încarcerat.

Una dintre tentativele de suicid a fost pentru Dana Opsitaru, prima mare iubire a acestuia. Pentru a o determina să-și petreacă noaptea de Crăciun alături de el, creatorul de modă a încercat să-și ia viața și și-a tăiat venele. „Apoi de două ori a fost din dragoste. O dată pentru Dana Opsitaru pe care o iubeam extraordinar de mult și cu care voiam să-mi petrec noapte de Crăciun și nu înțelegeam de ce trebuie să stea cu soțul ei, fiind un puști. Și nu doar am amenințat-o, dar mi-am tăiat venele și nici nu erau telefoane mobile pe vremea aceea. Puteam să mor.

A doua oară, mi-am lăsat mașina pe marginea unei prăpastii, pe drumul dintre Poiana Brașov și Râșnov. Am spus că dacă e să mă duc cu totul în prăpastie, așa vrea Dumnezeu, dacă nu, însemană că trebuie să trăiesc și în viața mea o să apară cineva care o să mă facă și mai fericit și cu care voi găsi adevărata armonie. Și așa a fost”, a spus Cătălin Botezatu.