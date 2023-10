Cine e Dănuț Lupu? Biografie: vârstă, carieră, familie. Fostul fotbalist a fost condamnat la închisoare cu executare

In articol:

Biografie Dănuț Lupu: Află totul despre cariera de succes a fostului fotbalist. Vezi aici care este motivul condamnării sale la închisoare cu executare.

Cine e Dănuț Lupu

Dănuț Lupu s-a născut pe data de 27 februarie 1967, în Galați. Este un fost fotbalist român, care a jucat pentru Echipa națională de fotbal a României la Campionatul Mondial de Fotbal din 1990.

În copilărie, a practicat atât hochei, cât și fotbal, dar la un moment dat a trebuit să aleagă, astfel a ajuns unul dintre cei mai îndrăgiți fotbaliști.

Acesta a fost mijlocaș central și a jucat la Dunărea Galaţi, între 1985-1987, Dinamo în perioadele 1987-1990, 1995–1997, 2000-2001. În anul 1990, a fost transferat la Panathinaikos, Grecia, unde a jucat între 1990-1991.

De asemenea, Dănuț Lupu a făcut parte din echipele: Korinthos, în perioada 1991-1993, OFI Creta între 1993-1994. A jucat la Rapid în anii 1994, 1995, 1997-2000, la Brescia între 1994-1995 şi Tzafirim Holon în anul 2001.

În anul 1990, a participat cu echipa națională la turneul final al Campionatului Mondial din Italia.

Dănuț Lupu este căsătorit cu Mihaela de mai bine de 35 de ani și au o relație specială. Cei doi au împreună un băiat, Răzvan.

Fiul său a practicat fotbalul, dar a renunțat după câțiva ani, deși Dănuț Lupu își dorea ca cel mic să ajungă cel puțin la nivelul său.

Citește și: Dănuț Lupu, condamnat la închisoare cu executare! Are 24 de ore la dispoziție să se predea! Cât va sta fostul international după gratii! ”Am vrut să mă otrăvesc”

Citeste si: De la ce a pornit incendiul la nunta din Irak, unde peste 100 de invitați au murit: A avut loc „din cauza unei neglijenţe grave”. Ce arată ancheta- kanald.ro

Citeste si: EXCLUSIV: Cine este Bogdan Macra, supranumit ”capul mafiei gunoaielor”? Firma din Oradea pe care o conduce, cel mai mare jucător pe piața deșeurilor din vestul țării- stirilekanald.ro

Cine e Dănuț Lupu Fostul fotbalist a fost condamnat la închisoare [Sursa foto: MediaFax Foto]

Dănuț Lupu a fost condamnat la închisoare

Fostul fotbalist, Dănuț Lupu, a fost condamnat astăzi la închisoare cu executare. În luna iunie, anul trecut, acesta a fost prins la volan, fără permis de conducere și a primit o pedeapsă de 7 luni și 10 zile cu executare.

Deși a făcut apel la acea vreme, se pare că instanța l-a respins și este obligat să se predea la penitenciarul Rahova.

„În baza art.421 alin.1 pct.1 lit.b Cod procedură penală respinge ca nefondat apelul declarat de către apelantul inculpat Lupu Dănuţ împotriva sentinţei penale nr. 79/16.02.2023, pronunţată de Judecătoria Cornetu în dosarul nr. 13016/1748/2022.

În baza art.275 alin.2 Cod procedură penală obligă pe apelantul inculpat la plata sumei de 500 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia inculpatului şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 2 octombrie 2023”, se arată în decizia Curții de Apel București.

Citește și: Gigi Becali:„Îi dau dreptate”. Ce spune patronul celor de la FCSB despre schimbările făcute de Edward Iordănescu din partida cu Israel

Cine e Dănuț Lupu Fostul fotbalist a fost condamnat la închisoare [Sursa foto: MediaFax Foto]

Ce spune Dănuț Lupu despre condamnare

Dănuț Lupu a declarat de mai multe ori că regretă faptul că s-a urcat la volan fără permis, dar a avut un motiv întemeiat. Potrivit spuselor sale, acesta trebuia să ajungă neapărat la spital și a ales cea mai rapidă variantă.

Citeste si: Ce au mărturisit mirii din Irak, după ce ziua nunții lor s-a transformat într-un adevărat coșmar- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Acuzații tulburătoare. Mai mulți copii ar fi fost bătuți de educatoare- stirilekanald.ro

Citeste si: Informații tulburătoare în cazul sfârșitului tragic al Laurei Roșca. Psihologii criminaliști consideră că DJ Lalla și-a regizat "ieșirea din scenă" în maniera artistică în care trăia: "Era forma ei de a-și manifesta revolta"- radioimpuls.ro

După ce s-a trezit cu dosar penal și o condamnare la închisoare, acesta a făcut apel, încercând să obțină o amendă, în locul pedepsei, dar nu a obținut un răspuns favorabil pentru el.

Momentan, Dănuț Lupu nu este în România, astfel că nu se poate preda în termenul stabilit în instanță. Acesta susține că are dovezi care pot demonstra faptul că este plecat pentru investigații medicale.

„Justiţia română m-a considerat vinovat. Pot să fac ceva? Atât au considerat ei. Poate dacă mă prindeau drogat, băut, îmi dădeau mai puţin. Decizia este definitivă, da!

Nu s-a ținut cont de lucrul ăsta, cu toate că au controlat și la spital, au văzut că am mers la spital. N-am omorât pe nimeni, n-am furat niciun ban de la bancă, nu m-au prins drogat sau băut.

Pur și simplu am mers la spital. Astea sunt legile în România, n-avem ce să facem. Dacă ei au considerat că sunt un pericol public, ce pot să fac?

Nu mai am nicio cale de atac. Eu trebuie să merg să mă predau, azi, în 6 ore. Nu știu dacă am făcut bine sau rău. Eu sunt plecat de o săptămână din țară. Am să mă întorc sâmbătă sau duminică și să fac ce consideră statul că trebuie să merg.

Eu dovedesc că am fost plecat să fac niște analize. Cred că sănătatea e mai importantă decât orice. N-am spus că fug sau că nu accept. Oricum, mă vor aștepta cu flori la aeroport”, a declarat Dănuț Lupu.

Surse: ro.wikipedia.org, sport.ro