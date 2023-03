Cine e Deea Maxer, fosta soție a lui Dinu Maxer. Cei doi divorțează după 14 ani de căsnicie

In articol:

Cine este Deea Maxer, fosta soție a artistului Dinu Maxer. Cei doi au ales să divorțeze după 14 ani de căsnicie. Vezi tot ce trebuie să știi despre artistă.

Cine este Deea Maxer

Deea Maxer, pe numele său Andreea Maxer, este o cântăreață cunoscută și apreciată din România. Femeia este în vârstă de ani și s-a născut în București, unde a crescut într-o familie iubitoare și susținătoare.

Încă din copilărie, Deea a arătat că are o înclinație către lumea muzicală și partea artistică a industriei în care activează astăzi. Astfel, aceasta a devenit rapid cunoscută după ce a cântat în trupa Ispita, fondată în 2005. Deea a absolvit Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării.

Cine este și cu ce se ocupă Deea Maxer [Sursa foto: https://www.instagram.com/deeamaxeroficial/]

Femeia a trecut prin mai multe experiențe de viață, inclusiv în ceea ce privește cariera. În trecut, aceasta se ocupa cu dansul pe litoral. Dansul și cântatul s-au oprit, pentru o perioadă, în momentul în care artista a rămas însărcinată.

Deea are doi copii împreună cu fostul soț, Dinu Maxer. Cele două raze de soare ale lor sunt Andreas și Maysa. Din nefericire, artista a trecut prin momente grele la nașterea fetiței, iar acum nu mai poate face copii.

"Am avut complicații la naștere. Am trecut printr-un scenariu prin care nu credeam că o să trec. În timpul operației au fost niște lucruri neprevăzute. A fost o hemoragie neașteptată și abia într-o oră și jumătate a fost operată. Eu nu o să mai pot să am o altă sarcină", a declarat Deea Maxer.

Deea și Dinu divorțează după o relație de 18 ani

Cuplul a dat vestea șocantă în showbiz cu o zi în urmă, când au anunțat că divorțează după 14 ani de căsătorie. După reacțiile din mediul online, nimeni nu se aștepta la această separare, căci cei doi mereu au dat impresia că sunt bine și au împreună și doi copii.

Deea și Dinu divorțează după 14 ani de căsătorie [Sursa foto: https://www.instagram.com/deeamaxeroficial/]

Potrivit Libertatea, Deea a plecat ieri din casa în care locuia cu fostul soț, împreună cu Maysa. Potrivit aceleiași surse, băiatul cuplului a rămas în grija tatălui său. Până în acest moment, cei doi au declarat că separarea este de comun acord și că viața merge înainte.

„Am decis să ne încheiem căsătoria după 18 ani de relație plini de iubire, fidelitate, respect și muncă depusă cot la cot în tot ceea ce am construit!”, au început dezvăluirea pe rețelele de socializare Deea și Dinu Maxer. Vedeta a ținut neapărat să îi mulțumescă public lui Dinu Maxer pentru toți anii petrecuți împreună. „Ne suntem recunoscători pentru această călătorie în care am fost, pe rând, piloți! Mulțumesc, Dinu Maxer”, a declarat Deea.

surse: libertatea.ro, viva.ro