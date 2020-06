In articol:

Adi de la Vâlcea a povestit pe vlogul său că a primit cadou de la un fost parlamentar o mașină de 36.000 dolari, în anul 2003. Manelistul a refuzat să-i pronunța numele, însă acesta nu este greu de ghicit. Din descrierea făcută de Adi de la Vâlcea, influentul personaj este Gabriel Bivolaru, fost deputat PSD, cunoscut pentru faptul că era prieten bun cu Adi de la Vâlcea. Manelistul i-a cântat lui Bivolaru inclusiv în închisoare, lucru care a declanșat un adevărat scandal în 2005.

Mercedes cadou pentru Adi de la Vâlcea! Cum a început prietenia cu ex-deputatul

”Prin 2003, eram la începutul carierei, intrasem în București să cânt și am ajuns în atenția multor oameni. La un moment dat, am fost invitat să cânt la o petrecere, o zi onomastică cu vreo 30 de persoane. Dar oamenii erau ”high class”.

După ce am cântat, am fost chemat la masă pentru a cunoaște persoana care era cea mai importantă acolo. N-o să-i dau numele, pentru că nu știu dacă dorește treaba asta. Mi s-a spus că vrea să mă cunoască. Eu m-am simțit onorat, știam puterea acelui om, la acea vreme, cu relații foarte înalte. Am fpcut cunoștință și el mi-a spus: ”Îmi doream de foarte mult timp să te cunosc. Nici nu-ți imaginezi cu câte femei am făcut dragoste pe muzica ta. Mi te imaginam mic, negru și urât”. El, când vorbea, își freca mâinile într-un fel, nu puteam să-mi dau seama dacă vorbește serios sau mă ironizează.

A încercat să-mi dea încredere, să ne împrietenim... Ne-am schimbat numere de telefon și ținea mult s ne mai vedem. La câteva zile, a început să mă sune și să-mi spună: ”Sunt la clubul cutare. Vii aici?”... ”Sigur”... Se simțea foarte bine când eram alături de el, era mereu înconjurat de multe fete, era o persoană foarte cunoscută, la limita între politic și șmecherie!... Fusese parlamentar, conexiunile rămăseseră.

Mercedes cadou pentru Adi de la Vâlcea! Cum a primit mașina



Eu, pe vremea aia, aveam o Leganza. Am venit la București și m-am întâlnit cu cineva din grupul lui de prieteni, care avea de vânzare un Mercedes. Eu începusem să câștig la vremea aia, mașina era 36.000 dolari. Eu aveam 6.000 dolari toți banii, i-am zis că-i dau banii ăștia, să-mi lase mașina 6 luni.

Într-o seară, omul ăsta mă cheamă că are un spriț, într-un club. Mă duc, iar el îmi zice: băiatul ăla de la care ai luat mașina are să-mi dea 10.000 dolari. Stai că-l sun și îi spun să ți-i scadă ție din datorie. Erau bani mulți, am fost puțin în șoc. Am mai stat vreo 30-40 de minute și dintr-o dată zice: ”m-am gândit mai bine, am dat atâtea mașini cadou la oameni, nu pot să-ți dau și ție una?” Și-l sună pe ăla direct și-i spune: ”tot ce are Adi să-ți dea îi treci la mine, ți-i dau eu”. M-au luat amețelile. Era un Mercedes clasa S. Eu cu acea persoană am rmas foarte apropiați. Eu îi spuneam tată, el îmi spunea băiatul meu”, a povestit Adi de la Vâlcea.

Mercedes cadou pentru Adi de la Vâlcea! I-a cântat în închisoare lui Gabriel Bivolaru

Ca o dovadă în plus că misteriosul personaj este chiar Gabriel Bivolaru, Adi de la Vâlcea a povestit și cum a ajuns să-i cânte acestuia în închisoare. El a spus că i-a cântat politicanului în preajma Crăciunului.

”Dar au venit și vremuri tulburi. Prietenul meu a fost condamnat pentru fapte pe care nu le comentăm. Pentru mine a fost un șoc, pentru că era prietenul meu, țineam și țin la el. Un om care mi-a deschis multe uși, am stat la masă cu minștri, deputați...

Noi eram trei artiști care cântam în grupul ăsta: eu, Vali Vijelie și Carmen Șerban. Doar noi cântam la petrecerile lui...”, a mai povestit Adi de la Vâlcea.

Presa vremii a relatat povestea respectivă. ”Ineditul concert a făcut ca cei doi (Adi de la Vâlcea și Vali Vijelie) să primeasca ropote de aplauze și numeroase bis-uri din partea deținuților. Din program nu au lipsit melodiile vestite ale celor doi (La închisoare, Lanțuri grele, Supărat sunt Doamne, supărat) și nici dedicațiile, adresate în special lui Gabriel Bivolaru, prietenul celor doi interpreti…”, scria Hotnews în 2005.

Mercedes cadou pentru Adi de la Vâlcea! Cine e Gabriel Bivolaru?

Gabriel Bivolaru a fost un deputat român în legislatura 1996-2000, ales în județul Ialomița pe listele partidului PDSR. Este fratele vitreg (după tată) al liderului MISA Gregorian Bivolaru.

A fost ales deputat PDSR de Ialomița, în 1996, la numai 29 de ani. Până în ianuarie 1990 a fost în înregimentat ca sportiv la Clubul Steaua.

La data de 22 martie 2004 Gabriel Bivolaru a fost condamnat la 5 ani de închisoare de Înalta Curte de Casație și Justiție, după un proces care a durat mai bine de 5 ani. A fost găsit vinovat că a prejudiciat Banca Română de Dezvoltare cu 2.200 de miliarde de lei vechi.