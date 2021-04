Cine e George Tănase, comediantul care l-a imitat pe Mihai Bendeac la iUmor. „Visez zi și noapte să joc într-un film!”

In articol:

George Tănase s-a născut în Măcin, județul Tulcea, pe data de 25 aprilie 1993. Tânărul este actor de comedie, stand-up-er și realizator tv.

Evoluția lui George Tănase în lumea televiziunii

George a absovit Liceul Teoretic „Grigore Moisil” din Tulcea, iar în 2014 termina școala de televiziune Intact Media Academy din București.

În anul 2014, a debutat în televiziune cu emisiunea „Tânăr și nedumerit”, difuzată pe ZU TV. Următoarea reprezentare actoricească a avut-o în anii 2015-2016, pe scena Teatrului Național „Ion Luca Caragiale” din București, în cadrul Universității Hyperion.

În anul 2016, a avut prestația excelență care l-a adus în finala emisiunii iUmor de pe Antena 1, urmând să revină în 2018 ca invitat special cu un număr de stand-up. Mihai Bendeac, impresionat de George Tănase, i-a propus acestuia să intre ca actor în echipa „În puii mei”.

George a acaparat și lumea Youtube, unde realizează filmulețe în care imită mai multe personaje din lumea showbiz-ul. Acesta a participat și la alte emisiuni precum Sinteză zilei, Agenția VIP și Răi da' buni.

În present, acesta face show-uri de stand-up și sketchuri pe canalul lui de Youtube, alături de Matei Dima sau Radu Pietreanu.

George Tănase, despre momentul în care l-a cunoscut pe Mihai Bendeac: „ E un om pe care îl respect ”

George Tănase a devenit cunoscut la nivel național prin intermediul emisiunii iUmor. Comediantul a vorbit în cadrul unui interviu acordat site-ului joellemagazine.ro

despre cum l-a marcat experiența de la Antena 1 și ce a însemnat pentru el să-l cunoască pentru prima dată pe Mihai Bendeac

George Tănase, iUmor[Sursa foto: Instagram]

„ Sincer să fiu, nici acum nu am realizat în totalitate că am umor. Eu fac doar ceee ce simt să fac, m-am lăsat mereu ghidat de instinct și în orice am avut de făcut a intervenit umorul, de cele mai multe ori, involuntar. Aștept și eu ziua în care mă voi uita în oglindă și voi spune: „Da, bă, am umor, sunt foarte amuzat!” Până atunci fac ce îmi spune inima ”, spunea George Tănase.

„ Mă bucur mult că am participat la iUmor, a fost o experință extraordinară. Am cunoscut oameni extrem de talentați. Am învățat o grămadă de lucruri de la acești oameni, o mare parte din meritul reprezentanției mele li se datorează lor pentru că m-au inspirat, m-au sprijinit, m-au încurajat în permanență. Dacă iUmor mi-a schimbat viața? Nu știu ce să răspund. M-a propulsat într-adevăr, dar în lumea artistică e foarte greu să ajungi sus și e și mai greu să te menții acolo. IUmor m-a ajutat să mă cunoscut mai bine pe mine, să învăț niște noțiuni pe care nu le-aș fi aflat stând pe canapeaua din sufragerie, să descopăr necunoscutul și să-mi pun în evidență abilitățile. Cumva iUmor m-a ajutat să-l văd un pic mai bine pe George comediantul ”, a mai spus actorul.

Prima apariție pe care a avut-o în cadrul emisiuni iUmor a fost una emoționantă, mai ales că a fost momentul în care l-a cunoscut pe Mihai Bendeac, un om pe care își dorea foarte mult să-l întâlnească personal.

Mihai Bendeac, jurat iUmor[Sursa foto: Instagram]

„ Am fost foarte emoționat când l-am văzut prima oară pe Mihai, mai ales că trebuia să mă jurizeze. E un om pe care îl respect, dar un actor pe care îl divinizez. E unul dintre cei mai mari actori dați de România vreodată. Mă bucur mult că l-am întâlnit. Sentimentul a fost foarte plăcut, dar mai mult dect realizarea visului, cred că a fost drumul pe care l-am parcurs până acolo ”, a spus comediantul.

Actorul a dezvăluit care este cel mai mare vis pe care îl are și spune că muncește să își clădească o carieră în domeniul cinematografiei. „ Cel mai mare vis al meu este o carieră în domeniul cinematografiei. Visez zi și noapte să joc într-un film, de ce nu în viitor să regizez unul sau mai multe. Visez să fac lucruri mărețe ”, a spus George Tănase despre cea mai arzătoare dorință a sa.

SURSE: joellemagazine.ro