Cine e Irina Baianț, superba soprană care a stat la masă cu Vladimir Putin, președintele Rusiei.

Cine e Irina Baianț, soprana care a stat la masă cu Vladimir Putin

Artista a performat pe cele mai importante scene ale lumii.

Irina Baianț, în vârstă de 30 de ani, este una dintre cele mai cunoscute soprane din România. Talentata artistă a performat pe cele mai importante scene din Franta, Belgia, Olanda, Anglia, Germania, Rusia și Turcia, dar și România. Succesul internațional i-a adus Irinei Baianț oportunitatea de a cânta pentru președintele rus, Vladimir Putin, dar și privilegiul de a sta la aceeași masă.

Irina Baianț

”Întâlnirea cu Putin a fost o experiență puternică. Bineînțeles că nu m-am gândit niciodată că acest lucru se va întâmpla, dar istoria se scrie cu fiecare pas”, a declarat artista pentru life.ro.

Spectacolele în care Irina Baianț performează, se joacă cu casa închisă: ”Toate scenele pe care am pășit vreodată sunt mari! Pentru că publicul te face să te simți mare. Eu așa consider, pentru că așa m-am pregătit și așa am cântat. Scena nu ar fi nimic dacă oamenii care calcă pe ea nu ar scrie istorie și nu ar rămâne în amintirea publicului. Recent, menționez concret concertul din ianuarie de la Grand Rex, Paris, cel mai mare cinematograf din Europa (aproximativ 3000 locuri), 2 zile la rând, cu casa închisă”, a mai spus Irina Baianț pentru sursa citată.

Irina Baianț

Ce este fericirea pentru Irina Baianț

Irina Baianț găsește fericirea în lucruri mărunte și naturale. Printre cele mai importante se numără ”mâinile tatălui său” și ”ochii persoanei iubite.

”Fericirea o găsesc în zâmbete, flori, animale, aplauze, acute, mâinile tatălui meu, îmbrățișări, ciorba de pui á la grec, parfumuri, croissante, vară, mare, sport și ochii omului iubit”, spune Irina Baianț.

Celebra soprană se bucură de activitățiile de zi cu zi și este fericită cu viața ei.

”Casa, familia, vocea, pregătirea fiecărui rol sau concert, prietenii, cafeaua de dimineață, agenda care mă însoțește peste tot și în care îmi notez fiecare gând important, călătoriile, toate momentele în care cred și mă regăsesc… toate îmi plac”, a mai spus Irina.

Irina Baianț

Irina Baianț, prezentă în spectacolele de la Teatrul de Operetă și Musical „Ion Dacian”

Potrivit site-ului opereta.ro, Irina Baianț este studentă a Universității Naționale de Muzică din București, la masterat, repertoriul său cuprinzând și lieduri, arii și roluri din celebre opere și operete, iar participarea la diverse competiții de profil i-a adus premii importante precum:

Premiul I la Olimpiada Națională de Muzică – Faza națională (2008),

Premiul I la Festivalul și Concursul Național de Interpretare a Liedului „Ionel Perlea” (2010),

Premiul al II-lea la Concursul „Mihail Jora” (2010),

Premiul I la Concursul „Paul Constantinescu” (2010),

Premiul pentru Debutul anului, oferit la Gala VIP pentru Artele Spectacolului Muzical, în urma debutului în rolul Adelei din opereta „Liliacul” de Johann Strauss-fiul la Teatrul de Operetă și Musical „Ion Dacian”.

În 2013 și 2014, a fost laureată a Concursului Internațional de Canto „Le Grand Prix de l’Opéra”, organizat de Opera Națională București.

În prezent, Irina Baianț colaborează cu Teatrul de Operetă și Musical „Ion Dacian”, unde interpretează rolurile Adela din opereta „Liliacul” de Johann Strauss-fiul, Stasi din opereta „Silvia” de Emmerich Kálmán și, cel mai recent rol – Christine Daée din musicalul „Fantoma de la Operă” de Andrew Llyod Webber, obținut în urma castingului desfășurat în 2014 la Teatrul de Operetă și Musical „Ion Dacian”.