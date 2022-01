Cine e iubita lui Andrei Ungureanu, „Omul cu Tourette” de la iUmor. Alina Crăciun e pasionată de Tik Tok

In articol:

Andrei Ungureanu, cunoscut ca „Omul cu Tourette” a devenit cunoscut în cadrul show-ului iUmor sezonul 9, pe care l-a și câștigat, datorită curajului de a se lua singur la „roast” și de a vorbi deschis despre sindromul de care suferă.

Andrei are 28 de ani și este din Miercurea Ciuc. Iată însă, cine este iubita „Omului cu Tourette”!

Cine este iubita lui Andrei Ungureanu, „Omul cu Tourette” de la iUmor

Andrei Ungureanu sau „Omul cu Tourette”, așa cum este cunoscut, a uimit pe toată lumea atunci când a apărut la TV pentru a se lua la „roast” singur. Acesta se confruntă cu boala Tourette încă de la vârsta de 6 ani, atunci când părinții au observat că Andrei dezvoltă ticuri verbale neobișnuite. De atunci și până să ajungă la show-ul dedicat umorului, tânărul a îndurat multe umilințe, după cum a declarat chiar el pentru sursa adevărul.ro: „Eram criticat, judecat, lăsat deoparte. Toţi îmi spuneau să nu mai fac aşa. Ei nu înţelegeau că eu nu pot să controlez aceste ticuri verbale şi musculare. Profesorii erau niște comunişti. Nu mă acceptau. Credeau că o fac intenţionat. Elevii râdeau pe tema asta. Mă imitau.”

În prezent, Andrei Ungureanu se bucură de o viață liniștită și de validare socială.

După apariția sa la show-ul de televiziune, se pare că oamenii au înțeles cine este acesta și nu îl mai judecă pentru problema sa medicală. Andrei s-a stabilit în București, a început o serie de podcast-uri și și-a făcut iubită. Tânăra se numește Alina Crăciun, este moldoveancă și are 25 de ani. Cei doi s-au cunoscut pe Tik Tok, în timp ce „Omul cu Tourette” făcea un live. Prezența tinerei pe Tik Tok nu este una întâmplătoare, astfel că, aceasta este pasionată de crearea de clipuri amuzante în acea aplicație.

Alina Crăciun, iubita lui Andrei Ungureanu [Sursa foto: instagram.com/aliena_abe]

Alina Crăciun e pasionată de Tik Tok

Alina Crăciun, iubita lui Andrei, „Omul cu Tourette” este pasionată de Tik Tok și creează o mulțime de videoclipuri abordând diverse teme. Tik Tok-ul este și locul unde câștigătorul sezonului 9 iUmor s-a cunoscut cu prietena sa. Iată cuvintele lui Andrei din cadrul emisiunii „Xtra Night Show” despre noua sa iubită: „Am cunoscut-o pe noua mea iubită pe Tik Tok. În timp ce făceam un live, mă uitam pe acolo, și povestea ei de viață mi-a plăcut, dar și cum este ea ca persoană. Are și ea niște ticuri, dar nu Tourette.” Tânăra moldoveancă realizează tiktok-uri și împreună cu iubitul său, iar la acest moment, aceasta are aproape 285.000 de urmăritori și 9,4 milioane de aprecieri. Unul dintre cele mai apreciate clipuri de pe contul Alinei Crăciun are mai bine de 1,8 milioane de vizualizări și este alături de Andrei. Cei doi se află într-un mijloc de transport în comun înconjurați de oameni, semn că sunt degajați și că nu le pasă de păreri exterioare.

