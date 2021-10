Cine e iubita lui George Simion. Parlamentarul AUR vrea să se căsătorească anul viitor

In articol:

George Simion este unul dintre cei mai vocali parlamentari români, și deși se arată destul de transparent când vine vorbe de politică, liderul AUR este foarte discret în ceea ce privința viața personală.

Cine e iubita lui Geroge Simion, cu care vrea să se căsătorească anul viitor

George Simion a devenit cunoscut de publicul larg în anul 2019, când a înfiinţat partidul Alianţa pentru Unirea Românilor. Liderul AUR s-a remarcat, încă din studenție, ca activist civic și militant în Republica Moldova, de unde a fost expulzat de trei ori, iar până în 2023 are interdicție de a păși pe teritorul țării vecine.

Citeste si: George Simion, liderul AUR, invitatul de duminică, la “40 de întrebări cu Denise Rifai” ”Aveți conștiința împăcată când vedeți numărul morților de Covid?”, ”V-ați făcut campanie electorală în biserici?”, ”Credeți că femeile sunt inferioare barbaților?

Dacă în lumea politică este destul de vocal, iar de-a lungul timpului a fost vocea poporului, când vine vorba de viața personală, politicianul, în vârstă de 35 de ani, este foarte discret.

În cadrul unui interviu, George Simion a mărturisit că nu este singur și ca anul viitor vrea să facă marele pas, fără a dezvălui indentitatea iubitei lui.

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, Alexandru Arșinel...- bzi.ro

”Am 34 de ani, sunt necăsătorit, vreau să mă căsătoresc anul viitor. Pe politică pot să vorbesc ore întregi… Am o relație, sigur, iubesc o fată (…) Am o familie care m-a crescut, am o soră, mama și tata au tras din greu ca să ne crească.

În anii 90, în care am făcut cu toții foamea și în care a fost prăpad, ai mei m-au crescut cum au putut!”, a spus George Simion.

Cine este George Simion, liderul Alianţei pentru Unirea Românilor

George Simion, pe numele întreg George Nicolae Simion , s-a născut pe 21 septembrie 1986, în Focșani, Vrancea.

În 2005 a absolvit Colegiul Gheorghe Lazăr din București și s-a înscris la Facultatea de Administrație și Afaceri a Universității din București. În perioada 2008-2010 a urmat cursurile pentru masterat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu specializarea „Crimele comunismului”.

Citeste si: Scandal în Parlament pe tema certificaului verde! Liderii AUR au intrat cu forța în ședința Comisiei de Sănătate

Timp de opt ani, în perioada 2012-2020, a ocupat funcția de Director Marketing la Ideal Proiect Arhitecture &Design, iar pe lângă activitatea politică, liderul AUR are la activ două cărți, și anume „Blocaţi în labirint” și „Cum i-am cunoscut pe Klaus Iohannis, Dan Barna, Traian Basescu si Ion Iliescu", publicată în 2019.