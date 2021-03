Cine e Izabela de la Mireasa sezon 3? Detectiv particular de meserie, tânăra a pornit în căutarea iubirii

In articol:

Izabela de la Mireasa sezon 3 are o profesie mai puțin obișnuită în România, cea de detectiv particular. În prezent, tânăra este pe urmele iubirii și speră să plece de la Mireasa la brațul soțului ei.

Izabela de la Mireasa, despre cum și-a ales meseria

Izabela Badaric e de profesie detectiv particular, are 26 de ani și este din Bacău.

"Am 26 de ani, din Bacău și sunt detectiv particular. Mi-am ales meseria asta dintr-o coincidență, într-un moment greu din viața mea, dar mi-a plăcut. Mă consider o femeie de casă, la locul ei, știu să gătesc.

Vreau lângă mine un bărbat care să mă facă să mă simt acasă, să mă susțină. La emisiune m-a înscris cumnata mea, am crezut că e o glumă, dar am fost sunată și am venit. Mă bucur că am acceptat.", a spus Izabela Badaric de la Mireasa sezon 3

Izabela Badaric spune despre ea că este o femeie independentă, empatică, competitivă, sufletistă și puternică, mai ales luptătoare, caldă.

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Concurenta Mireasa își recunoaște și defectele și susține că: are impresia că toți oamenii sunt ca ea și a fost dezamăgită, puțin naivă, crede prea mult în oameni. Izabela Badaric nu are un tipar fizic la bărbați, vrea ca soțul ei să fie un bun ascultător.

Citeste si: Concurenți Mireasa 2021, sezon 3. Lista completă a băieților din noul sezon: nume, vârsta și meserie

Simona Gherghe, prezentatoare Mireasa sezon 3[Sursa foto: Captura TV]

Simona Gherghe, declarații despre noii concurenți

Simona Gherghe vorbește despre concureții din sezon 3 Mireasa, dar și despre așteptările pe care le are de la noul sezon.

„După mai bine de 5 luni petrecute în Casa Mireasa, credeam că în cele câteva zile libere dintre sezoane mă voi deconecta total. Ei bine, m-am înşelat! Mi-au lipsit concurenţii, m-am gândit cum a fost pentru ei revederea cu cei dragi, cum vor continua poveştile lor în afara platoului şi sunt foarte curioasă să-i cunosc pe cei care vor intra în Casă în căutarea iubirii, în cel de-al treilea sezon al emisiunii.", a declarat gazda emisiunii.

Citeste si: Cati banii primesc concurentii de la Mireasa 2021. Au vorbit despre "salariul" lor

„Fiecare concurent a simţit diferit gustul iubirii în casa Mireasa. Pentru unii însă a fost unul extrem de dulce. Sunt foarte curioasă cum va fi gustul iubirii pentru noii concurenţi!', a mai spus Simona Gherghe.