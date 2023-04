In articol:

Cine e Mihai Mărgineanu? Biografie: vârstă, studii, carieră, familie. Află totul despre unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți, actori de la noi din țară.

Cine e Mihai Mărgineanu

Mihai Mărgineanu s-a născut la data de 2 octombrie 1969, în București. El este un cântăreț, actor și compozitor român de muzică folk și pop rock.

Artistul a absolvit Liceul de electronică industrială, apoi Academia Română de Management şi Universitatea Tehnică de Construcţii, Facultatea de Instalaţii.

„Am făcut o facultate privată, de management, pe care am terminat-o. Pentru că aveam complexul facultăţii particulare, am dat la stat şi am intrat la Universitatea Tehnologică de Construcţii, Secţia instalaţii. M-am oprit pentru că nu mai aveam timp şi pentru că este grea. Întâmplarea face să lucrez în domeniu, să fiu constructor”, a declarat Mărgineanu.

Mihai Mărgineanu a devenit cunoscut în lumea muzicii în anul 2005, atunci când a împlinit 36 de ani, lansând albumul „Gore din Chitila”. Muzica lui este inspirată din melodii vechi, de pahar, pe care le-a adaptat vremurilor din prezent.

Actorul Mihai Mărgineanu face parte din producția unui serial românesc, de peste 10 ani, având un rol care i-a adu admirația multor fani.

Mihai Mărgineanu este căsătorit cu Andreea Mărgineanu și au împreună doi copii, Alexandra și Tudor.

Mihai Mărgineanu are o carieră impresionantă

Mihai Mărgineanu este unul dintre cei mai cunoscuți actori, cântăreți de la noi din țară. Artistul s-a lansat în lumea muzicii la 36 de ani, dar până atunci a mai avut diverse interpretări în fața prietenilor.

După terminarea facultății, Mihai Mărgineanu a lucrat în publicitate, la departamentul de vânzări. Din anul 2002, actorul este administratorul unei firme d import materiale de construcții.

Mărgineanu a devenit cunoscut în 2005, atunci când melodiile lui au devenit celebre, primind foarte multe aprecieri pentru stilul lui unic de interpretare.

Una dintre cele mai cunoscute melodii interpretate de Mihai Mărgineanu, „Mă iubește femeile”, face furori chiar și în prezent, după atâția ani. Melodia originală nu îi aparține, dar a făcut o interpretare foarte reușită.

„Din cele spuse de dna Stela Popescu la o emisiune la care am participat, acest cântec e făcut de un actor italian evreu, după ’48, la Teatrul Constantin Tănase. Din cântecul vechi se păstrează doar <Mă iubeşte femeile>. Avea şi o părere bună despre el, avea succes la femei, chiar dacă era urât cu spume.”, a precizat artistul.

Mihai Mărgineanu are o familie frumoasă

Mihai Mărgineanu este căsătorit cu Andreea Mărgineanu din 2008 și au împreună doi copii, Alexandra și Tudor.

Artistul o cunoaște pe soția sa din copilărie, de pe vremea când el avea 14 ani, iar ea doar 7. Anii au trecut, Andreea s-a mutat cu părinții în alt cartier, dar s-au revăzut în 2005. Atunci a început o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi s-au căsătorit într-un mod inedit, pe plajă, așa cum Andreea Mărgineanu își dorea.

„Andreea este femeia care a făcut dintr-un golan ordinar și scârbos un bărbat pe care te poți baza. Deci, merită tot și orice! Și am dorit să fac totul ca să-i îndeplinesc acel vis nebun care îi sălășluia prin gânduri: să se mărite în picioarele goale, pe plajă, la Vama Veche.

A fost o pregătire de o lună, timp în care toată lumea știa, mai puțin ea. Știau mama ei, sora ei Ioana, tatăl ei, toată presa mondenă a perioadei 2008, taică-miu și frati-miu, toate rudele și toți prietenii noștri, preotul care ne-a botezat copiii, șeful Camerei Deputaților, prim-ministrul și Șerban Huidu.

Niciunul nu a suflat vreo vorbă! Iar de răzgândit apropo de nunți, nu m-am răzgândit niciodată: nunțile sunt cele mai nașpa petreceri la care ești obligat să participi. Și nu-mi plac deloc. D-aia am crezut din prima că a mea o să fie foarte frumoasă, pentru că o să fie altfel. Și a fost… A fost și altfel, și foarte frumoasă!”, a povestit Mihai Mărgineanu.

