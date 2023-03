Cine e Nina Hariton, cuțitul de aur al lui Sorin Bontea. Concurenta este agent imobiliar și trăiește la Paris de opt ani

In articol:

Sezonul 11 „Chefi la cuțite” a început, iar concurenții încep să se facă remarcați cu preparate pline de savoare. Nina Hariton este prima femeie care a obținut trei cuțite de aur la Chefi la cuțite.

Cine e Nina Hariton, cuțitul de aur a lui Sorin Bontea

Nina Hariton a reușit să obțină trei cuțite de aur la Chefi la cuțite. Concurenta l-a ales pe chef Sorin Bontea, devenind parte din echipa sa. În ediția de miercuri seară, Nina Hariton a devenit prima femeie din sezonul 11 „Chefi la cuțite” care a reușit sa obțină trei cuțite de aur.

În cadrul probei Chefi la cuțite, Nina Hariton a gătit o rețetă cu care i-a dat pe spate pe cei trei chefi: piept de găină cu piure de broccoli și sote de varză de bruxelles și kumquats.

Nina Hariton provine din Republica Moldova, dar locuiește la Paris, unde este agent imobiliar.

„Gătitul îl fac pentru familie, pentru prieteni. Mie îmi place foarte mult să primesc oameni și să fac farfurii frumoase, chiar și seara, acasă, atunci când gătim”, a mărturisit Nina Hariton, cuțitul de aur a lui Sorin Bontea, potrivit a1.ro.

Cine e Nina Hariton, cuțitul de aur a lui Sorin Bontea. Concurenta este agent imobiliar și trăiește la Paris de opt ani [Sursa foto: Antena 1]

Nina Hariton locuiește în Franța de opt ani

Întrebată de chefi cum a ajuns să trăiască în Paris, Nina Hariton a mărturisit că soțul său actual a fost cel care a făcut-o să-și schimbe viața și să se mute peste hotare. Concurenta trăiește în Franța de opt ani alături de soțul și de copilul său de șapte ani.

„Am ajuns la Paris după iubire, după dragoste, după soțul meu actual. Ne-am cunoscut la o petrecere în Republica Moldova. El era în Franța, ne-am văzut trei luni și apoi m-am hotărât, la propunerea lui, să îl urmez și să merg în Franța. Am renunțat la tot și m-am dus cu inima. Când am plecat în Franța am renunțat la facultatea mea de teatru din Galați și l-am urmat pe el acolo. Am întâlnit un chef bucătar și a fost ca o lumină”, a mărturisit concurenta care a devenit cuțitul de aur al lui Sorin Bontea la Chefi la cuțite sezonul 11.

Deși este foarte pasionată de gatit, Nina Hariton a renunțat la a fi bucătar după cinci ani de experiență, din cauza stricteții impuse de acest domeniu.

„Pentru că începeam la 7 și terminam la 12 noaptea, știți cum sunt chefii, pentru ei asta e viață. Pentru mine, presiunea aceasta, plus viața de familie, că am un copil, are 7 ani. Colegii niciodată nu mă înțelegeau când copilul era bolnav sau mergeam la urgențe sau să rămân cu el. Am zis că trebuie să fac ceva în care să am un echilibru între viața personală și cariera profesională. Am lucrat 5 ani în restaurante haute cuisine”, a mărturisit Nina Hariton, în ediția a treia a emisiunii Chefi la cuțite, de la Antena 1.

