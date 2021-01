In articol:

Cine e Oana Mosneagu din serialul Adela, care a debutat pe 14 ianuarie la TV. Actrița, Oana Moșneagu, a primit rolul Andreei, o tânără ambițioasă, care este în stare de orice ca să își depășească condiția.

Cine e Oana Mosneagu din serialul Adela

Oana Moșneagu o interpretează pe Andreea în serialul Adela. Actrița în vârstă de 30 de ani, a renunțat la jobul dintr-o multinațională ca să se înscrie la Facultatea de Teatru .

Primul job al Oanei Moșneagu a fost cel de prezentatoare a știrilor sportive de la postul Argeș TV, la doar 17 ani.

„Hotărârea de a-mi schimba direcția profesională am luat-o în 2013, când mi-am dat demisia din multinaționala în care lucram și am început să caut variante care să mă ducă spre ce îmi doream, și anume film. Iar cea mai bună variantă era facultatea de profil.

Dacă în mintea mea, actorie înseamnă film dintotdeauna, nevoia de teatru s-a născut în timpul facultății, la ciclul de Master, chiar. Pofta vine mâncând și cinci ani în cadrul facultății am servit actorie de teatru pe pâine, așa că a venit și pofta.

Și când ea era mai mare și aveam șansa de a o hrăni, venirea pandemiei a retezat orice șansă de teatru, atât pentru mine, cât pentru toți colegii mei, debutanți sau nu”, a declarat Oana Moșneagu într-un interviu pentru click.ro.

Ce studii are Oana Mosneagu

Oana Mosneagu a absolvit Facultatea de Teatru din Capitală.

Actrița a terminat masterul anul trecut.

„E flatant să se creadă despre mine că am o „mare” experiență, mi s-a mai spus, dar eu nu mă simt încă demnă de această „titulatură”, aceea a unei actrițe posesoare de o vastă experiență de lucru.

Vorbesc de Facultatea de Teatru din cadrul Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale, pe care am absolvit-o în 2018 și unde am încheiat și ciclul de master în vara anului trecut (2020)”, a spus Oana Moșneagu.

Oana Moșnegu, în rolul Andreei în serialul Adela

Oana Moșneagu a mai avut un rol în producția ”Fructul Oprit”, dar și în videoclipurile unor artişti cunoscuţi precum Smiley, Inna ori Carla s Dreams. În prezent Oana Moșneagu interpretează rolul Andreei în serialul Adela.

“Sunt foarte bucuroasă să o interpretez pe Andreea, unul dintre protagoniştii celui mai nou proiect al doamnei Ruxandra Ion la Antena 1. Andreea este un personaj destul de jucăuş, cu o inteligenţă nativă, pe care o foloseşte pentru a-şi atinge scopurile, mai bune sau mai rele, rămâne să descoperim împreună. Îmi place foarte mult personajul meu pentru că îmi lasă loc de joc şi joacă. E o provocare pentru mine în acelaşi timp şi pot spune că am avut marele noroc să particip la casting înainte de instaurarea stării de urgenţă, iar bucuria revenirii pe platourile de filmare a fost cu atât mai mare. Sunt recunoscătoare că am alături de mine nişte actori extraordinari, de la care am foarte mult de învăţat şi o echipă foarte dinamică şi foarte deschisă!”, a declarat Oana Moşneagu.