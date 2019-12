Bogdan Ene este numele politistului care a murit in accident de masina in ziua de Craciun. Tanarul din Teleorman in varsta de 25 de ani se afla la volanul masinii personale si se ducea la serviciu.

Tragedia a avut loc pe sosea, intre Alexandria si Laceni, pe DJ504, anunta jurnalistii de la Observator.

Bogdan Ene, politistul care a murit in accident in ziua de Craciun

Bogdan Ene, politistul care lucra la serviciul de patrulare al Politiei din Alexandria, a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat cu masina.

Deocamdata nu se stie cum s-a produs accidentul. Oamenii legii au declarat ca la fata locului nu au fost gasite urme de franare, iar drumul este drept. Ipoteza anchetatorilor este ca Bogdan Ene fie a adormit la volan, fie incerca sa caute ceva in masina.

Potrivit ziarulteleormanul.ro, tanarul Bogdan Ene era încadrat poliţist din 2018 şi transferat la IPJ Teleorman în mai 2019.

În acest caz, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă. Poliţişti continuă cercetările în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs tragedia.