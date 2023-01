In articol:

Concurenți America Express 2023. Vedetele au plecat deja în America, unde urmează să se aventureze pe Drumul Aurului, în cele trei locații de vis ale țării: Mexic, Guatemala și Columbia.

Printre celebritățile pe care le vom vedea la TV în emisiune este și Pufeh, unul dintre influencerii simpatici ai internetului.

Cine e Pufeh de la America Express 2023

Pufeh este unul dintre concurenții din sezonul 5 al emisiunii America Express, un concurent care a acceptat cu veselie provocarea producătorilor.

Influencerul este urmărit de peste 19 mii de persoane, însă nu multă lume știe cu ce se ocupă și ce influențe are în mediul online.

Bărbatul este prieten și coleg de breaslă cu Carmen Grebenișan și Alina Ceușan, cu care colaborează în afaceri. Toți trei sunt originari din Cluj-Napoca, unde s-au și cunoscut, și s-a produs instant o chimie între ei, iar acum sunt un trio foarte apreciat în social media.

De atunci, simpaticul Pufeh a devenit cunoscut și apreciat de către oamenii pe care îi învață și influențează din experiențele sale astăzi. Bărbatul colaborează de câțiva ani cu cele două influencerițe, în brandurile lor de haine și costume de baie. Pe lângă asta, el mai administrează și paginile de Instagram ale fetelor și afacerilor.

Pufeh, alături de Bruja la America Express 2023

Pufeh a avut nevoie de un partener de echipă la fel de devotat, amuzant și serios ca el, așa că participă cu Bruja la America Express 2023. Amândoi pleacă în această provocare cu gândul de a-și depăși limitele și de a acumula experiențe noi de viață.

„Uite așa… ne-am luat de mâna, de cap și am luat-o pe @brujxa în spate și am acceptat provocarea @asiaexpressromania Emoții cât cuprinde, stres și un pic din toate. Let’s gooo team(în a doua poză mă lua cu leșîn când am realizat în ce m-am băgat, iar în a 3-a îl rugăm pe Dumnezeu să îmi bage mințile in cap, căci it’s on) WOOOHOOOOO", a scris Pufeh pe contul său de Instagram.

Vedetele care li se alătură lui Pufeh și Bruja la America Express 2023 sunt: Chef Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, Puya și Melinda, Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui, Dinu, Bruja și Pufeh, Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bianca Adam și mama ei.