Cine e Raluca Fat de la Mireasa, sezonul 4. Concurenta formează un cuplu cu Ion

Cine e Raluca Fat de la Mireasa, sezonul 4. Concurenta este una din cele nouă fete înscrie la Mireasa 2021, sezonul 4.

Cine e Raluca Fat de la Mireasa, sezonul 4

Raluca Fat are 23 de ani și este din Baia Mare. Concurenta a venit la Mireasa, sezonul 4, fiind hotărâtă să se căsătorească.

Raluca are nevoie de un bărbat cu sufletul mare, care să o ajute să treacă peste dezamăgirile din trecut.

”Mă numesc Raluca. am 23 de ani și sunt din Baia Mare. Sunt o fată sensibilă, calmă și înțelegătoare. Am suferit destul în dragoste, iar acum mi-aș dori o relație de lungă durată cu un băiat sufletist. Pentru mine, iubirea are culoarea roșie a pasiunii mistuitoare”,

a spus Raluca în prezentarea sa.

Raluca spune că i-a plăcut foarte tare de Alin din sezonul 3 pentru că ”este calm, micuț de statură ca și mine”. În general, spune că o interesează sufletul la un bărbat, aspectul fizic nu prea, potrivit a1.ro.

Raluca Fat de la Mireasa, sezonul 4[Sursa foto: Facebook]

Simona Gherghe, despre emisiunea Mireasa, sezonul 4

Simona Gherghe prezintă sezonul 4 din show-ul matrimonial Mireasa și este pregătită să întâlnească noii concurenți, dar și să descopere povești de iubire intense.

“După câteva săptămâni de vacanţă, în care m-am deconectat total şi m-am bucurat din plin de timpul petrecut în familie, vă pregătim o mare surpriză. Ne întoarcem cu cel de-al patrulea sezon al emisiunii Mireasa. Sinceră să fiu, mi-e dor de orele petrecute în direct şi abia aştept să îi cunosc pe noii concurenţi, curajoşii care îndrăznesc să ne treacă pragul ca să-şi întâlnească marea iubire!”, a declarat Simona Gherghe pentru a1.ro.

Show-ul matrimonail Mireasa, sezonul 4, pune la bătaie un premiu în valoare de 40.000 de Euro. Concurenții înscriși în competiție pentru a câștiga marele premiu pot fi văzuți pe micile ecrane în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 14:00, dar şi sâmbăta, în gala săptămânală Mireasa, de la ora 13:45.

Simona Gherghe[Sursa foto: Facebook]

Cine a câștigat Mireasa, sezonul 3

Liviu și Maria au câștigat marele premiu în valoare de 40.000 de euro, în finala Mireasa, sezonul 3, difuzată pe 1 august.

Deși, Maria și Liviu se cunoșteau de doar câteva luni, cei doi au trecut peste orice obstacol în cadrul emisiunii, chiar și peste faptul că părinții Mariei s-au opus relației, iar în cadrul finalei, s-au așezat în fața altarului și și-au jurat cuvinte pline de iubire.

Liviu a recunoscut că Maria este o femeie așa cum și-a dorit: ”Te iubesc așa cum nu am iubit pe nimeni niciodată”, a spus bărbatul în fața altarului.

Emoționată, Maria i-a declarat iubitului său: ”Din acest moment nu va mai exista tu și eu, ci doar noi” . Totodată, femeia i-a mărturisit bărbatului său că este foarte recunoscătoare pentru iubirea pe care i-o poartă și că îl va iubi necondiționat.