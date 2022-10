Cine e Raluca Luciana Todea de la Chefi la Cuțite 2022. Concurenta a muncit din greu pentru cariera de bucătar

In articol:

Cine e Raluca Luciana Todea de la Chefi la Cuțite 2022. Aceasta face parte din echipa lui chef Florin Dumitrescu alături de Florin Dragomir, cuțitul de aur, Titus Antonescu, Roxana Crudu, Dan Manciu, Ștefania Laura Pop și Ahmad Daas.

Cine este Raluca Luciana Todea de la Chefi la Cuțite 2022

Raluca Luciana Todea are 42 de ani, vine din Deva, iar de profesie este antreprenor. Concurenta face parte din echipa lui chef Florin Dumitrescu, deși în preselecții și-a manifestat dorința de a ocupa în loc în echipa lui chef Cătălin Scărlătescu, pe motiv că acesta „scoate untul din concurenți”.

Raluca Todea a obținut trei cuțite în prima etapă a concursului, urmând să îi impresioneze constant pe jurați cu preparatele sale culinare. În ceea ce privește viața sa, Raluca a mărturisit că a fost o lungă perioadă director de vânzări într-o companie de îmbrăcăminte, însă nașterea fetiței sale a făcut-o să se reprofileze, pentru a putea să îi acorde micuței tot timpul din lume: „Datorită copilului am renunțat la vânzări. Plecam luni, veneam vineri…Să nu îți vezi copilul când face primul pas, când râde, nu știu, pentru o mamă este un lucru mare. Atunci am ales varianta a doua, bucătăria, pasiunea mea.”

Preparatul care a propulsat-o pe concurentă în bootcamp a fost un Scallop Carpaccio, piure de avocado și gel de clementine.

Cine e Raluca Luciana Todea de la Chefi la Cuțite 2022 [Sursa foto: instagram.com/todea_raluca]

Raluca Luciana Todea a muncit din greu pentru cariera sa de bucătar

Raluca Luciana Todea a venit la Chefi la Cuțite 2022 cu gândul de a-și dezvolta abilitățile culinare și chiar să câștige. Concurenta sezonului 10 a urmat câteva cursuri culinare în România, apoi a plecat în Anglia, unde a vrut să studieze la un celebru institut culinar. Însă, aceasta a renunțat ulterior, la sfaturile unui chef din Londra:

„Am făcut niște cursuri de bucătărie în România, ca să pot să acumulez cunoștințe. Am făcut cursurile și am plecat la Londra. Am vrut să fac Institutul Culinar Cordon Bleu la Londra. Eram și pregătită financiar să suport cheltuielile, dar la sfaturile unui chef din Londra am renunțat. Cheful respectiv m-a sfătuit <mai bine lucrează practic și învață, ia pulsul bucătăriei, pentru că lucrul acesta nu poate să ți-l dea nicio școală din lume>.”, au fost cuvintele Ralucăi Todea.

Totodată, aceasta a lucrat o bună perioadă pe gratis, la un restaurant de prestigiu din Marea Britanie. Ulterior, pandemia a făcut-o să revină în România, la Deva, unde a deschis o mini afacere cu burgeri.

