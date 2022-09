Cine e Sebastian Burduja, ministrul interimar al Educației. "Sunt recunoscător pentru încredere și conștient de provocări. Misiunea mea este să asigur funcționarea administrativă a Ministerului Educației pe perioada interimarului."

In articol:

Cine e Sebastian Burduja, ministrul interimar al Educației. În urma demisiei lui Sorin Cîmpeanu după scandalul plagiatului, Sebastian Burduja a fost ales ca și ministru interimar al Educației.

Sebastian Burduja este actualul ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării, care a fost ales, în urma demisiei lui Sorin Cîmpeanu din funcție, ca și ministru interimar al Educației.

Citeste si: Sorin Cîmpeanu a demisionat din funcția de ministru al Educației! Politicianul susține că decizia îi aparține în totalitate!

Sebastian Ioan Burduja s-a născut pe 18 iunie 1985, în București și este absolvent al universităților Stanford si Harvard. Pe 3 mai 2022, Burduja a fost ales ca și Ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării în Guvernul României.

În decembrie 2020, Sebastian Burduja a fost ales drept deputat al partidului Național Liberal.

În urma numirii sale în funcția de ministru interimar al Educației, Sebastian Burduja a postat un mesaj pe Facebook în care și-a exprimat recunoștința pentru a lua parte la conducerea Ministerului Educației.

"Mă onorează propunerea Prim-Ministrului României, Nicolae Ionel Ciucă, de a prelua ca interimar portofoliul de ministru al educației. Sunt recunoscător pentru încredere și conștient de provocări. Misiunea mea este să asigur funcționarea administrativă a Ministerului Educației pe perioada interimarului."

Sorin Cîmpeanu a demisionat din funcția de ministru al Educației

Sorin Cîmpeanu şi-a anunţat joi seară demisia din funcţia de ministrul al educației. Hotărârea sa vine după ce luni, 26 septembrie, jurnalista Emilia Șercan a dezvăluit faptul că Sorin Cîmpeanu a plagiat un curs universitar.

Citeste si: Cum se vor desfășura orele de curs în iarna 2022- 2023. Ce spune Ministrul Educației despre învățământul online din pricina facturilor la energie

Potrivit investigației publicate de PressOne, s-a descoperit faptul că Sorin Cîmpeanu a plagiat în 2006 peste 100 de pagini din lucrările unor universitari și că s-a semnat cu propriul nume în locul celor ale autorilor.

În apărarea sa, fostul ministru al Educației a afirmat că materialele de lucrări practice “se partajează la nivelul colectivului” în “colective de mai multe cadre didactice care predau aceeași disciplină”. El a făcut o comparație între cursul plagiat de el și instrucțiunile aparatului de cafea, spunând “Nu se pune problema renunțării nu are ISBN, nu există drepturi de autor pentru aceste lucruri. Deci, dacă dumneavoastră vă cumpărați un automat de cafea nu există drepturi de autor pentru instrucțiunile automatului de cafea”.

În urma scandalului de plagiat, Sorin Cîmpeanu a decis „din proprie inițiativă” să demisioneze din funcția de ministru al Educației, postând un mesaj pe rețelele de socializare.

„Am decis, din proprie inițiativă, să demisionez din funcția de ministru al educației. A fost o șansă și o onoare pentru mine sa încep reformarea din temelii a sistemului national de învățământ.

Am preluat mandatul de ministru nu pentru că nu aveam ce face sau pentru a-mi trece ministeriatul in CV. Aveam și una și alta. Am venit într-un moment extrem de dificil cu dorința de a schimba lucrurile în bine.”, a declarat Sorin Cîmpeanu.