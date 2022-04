In articol:

Cine e Sebastian Crăciun de la Românii au Talent, sezonul 12. Povestea scriitorului din Câmpulung Moldovenesc, care suferă de o boală teribilă, însă își menține optimismul viu.

Cine e Sebastian Crăciun de la Românii au Talent, sezonul 12

Sebastian Crăciun de la Românii au Talent, sezonul 12, are 19 ani și vine din Câmpulung Moldovenesc. Concurentul de la Românii au Talent 2022 a venit în emisiune cu un număr de stand-up comedy, care a prins la public, dar și la jurați.

Sebastian Crăciun are o poveste de viață impresionantă, însă tratează viața și boala pe care o are cu umor și autoironie fină.

Sebastian Crăciun de la Românii au Talent, sezonul 12 [Sursa foto: Captură TV]

”Mă numesc Sebastian Remus Crăciun, am 19 ani și mă ocup cu multe, aș putea spune. Acum m-am trezit că mă ocup și cu a face oamenii să râdă. Eu pe asta mizez, în calitate de antitalent total. Va fi ceva unic în viața fiecărui spectator. Fiecare sezon are nevoie de omuleții lui și eu voi fi clovnul se serviciu. Până acum l-au avut pe Gigel Frone sau pe cine au mai avut ei pe aici.

Sunt sigur că autoironia e forma potrivită cu care poți întâmpina așa ceva pentru că nu înseamnă o negare. Eu sunt conștient de ceea ce sunt, dar sunt conștient că poate ieși și ceva bun din asta și mi-am creat perspectiva de om care e foarte ok cu boala pe care o are. Eu și ea suntem mai mult niște colegi de scenă. Nu ne suportăm neapărat în viața de zi cu zi, dar tot nu putem scăpa unul de altul, așa că uneori colaborăm. Boala face mișto de mine, eu fac mișto de ea, ne mai luăm la trântă câteodată, dar se putea și mai rău decât să am tetrapareză.

Se poate râde despre orice, dacă Dumnezeu are atâta umor să facă o ființă ca mine, și eu pot să am umor cu el, ne permitem, noi suntem prieteni buni. Ca ingrediente de bază, este vorba despre un om care a vrut să își trateze un roșu în gât într-un spital românesc și a plecat cu o tetrapareză. Aveam să îmi dau seama mai târziu că la noi în spital nu intri neapărat cu speranța de a te vindeca, intri și te rogi să nu pleci cu alte boli pe lângă aia cu care ai venit.

Povestea mea chiar dacă nu se vrea inspirațională poate să deschidă oamenilor noi perspective. Vreau să arăt aici că toate au un sens, chiar dacă nu par a avea și cred că întregul meu parcurs demonstrează chestia asta”, a spus Sebastian, înainte de a urca pe scenă.

Sebastian Crăciun de la Românii au Talent, sezonul 12 [Sursa foto: Captură TV]

Sebi Crăciun, ”Micul poet” din Câmpulung Moldovenesc

Sebastian Remus Crăciun a fost numit ”Micul poet” din Câmpulung Moldovenesc. Concurentul de Românii au Talent, sezonul 12, a scris șase cărți de poezie și una de teatru până la vârsta de 19 ani, fiind pasionat tot ce presupune cultură.

Presa locală a scris despre Sebi Crăciun că în primii 10 ani se viață a trăit într-un scaun cu rotile și că a fost nevoit să treacă prin mai multe operații, ca să poată se meargă.

Potrivit monitorulsv.ro, mama lui Sebastian Crăciun a înființat o asociație numită ”Freamăt de speranță”, care ajută tinerii cu dizabilități, care sunt dependenți de terapie.

Sebastian Crăciun de la Românii au Talent, sezonul 12 [Sursa foto: Captură TV]

Sebastian Crăciun, patru de DA, la Românii au Talent 2022

Sebi Crăciun a primit patru de DA și a trecut în etapa următoare la Românii au Talent, sezonul 12. Concurentul de la Românii au Talent 2022 a fost extrem de apreciat de cei patru jurați ai emisiunii: Andi Moisescu, Andra, Dragoș Bucur și Mihai Bobonete.

”Mie mi se pare că el are un atuu. Poate e o nebunie ceea ce spun acum, dar mie mi se pare că unele glume doar el le poate face. Cred că ai descoperit un drum care s-ar putea să îți aducă foarte mari satisfacții și, de fapt, ăsta mi se pare marele câștig, nu doar pentru tine, ci pentru toți cei care se află în situația ta”, a spus Andi Moisescu.

”Mi-a plăcut ce am auzit. Ne-ai făcut să te privim altfel și să apreciem curajul ăsta cu care ai povestit despre tot ce ți se întâmplă”, a spus Andra.

”Faptul că tu ești aici pe scenă, faptul că ne-ai făcut să râdem, ne-ai emoționat, o să îi facă pe cei de acasă, o să le dea curaj. Pornind de la experiența de azi poți să intri pe un drum care într-un anume punct va face ca istoria să te țină minte”, a spus Dragoș Bucur.