Cine e și cum arată Ivona, fiica lui Mugur Mihăescu. Aceasta s-a logodit în Marea Britanie

Ivona, fiica lui Mugur Mihăescu. Iată cine este și cum arată fiica celebrului actor! Tânăra s-a logodit în Marea Britanie.

Cine este și cum arată fiica lui Mugur Mihăescu, Ivona

Mugur Mihăescu, în vârstă de 56 de ani, se poate considera un bărbat împlinit. Acesta este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați actori și scenariști români, având o carieră de succes, la care unii doar visează.

Pe lângă parcursul profesional de excepție, Mugur Mihăescu se mândrește și cu o familie minunată. Actorul este un tată fericit și are toate motivele. Fiica lui, Ivona Mihăescu, a absolvit Administrarea Afacerilor la Universitatea Bath din Somerset, Anglia, după care s-a angajat în domeniul imobiliarelor, în Londra.

Mugur Mihăescu este mândru de fiica sa și parcursul pe care tânăra îl are în viață. Este fericit că și-a găsit alesul și speră să trăiască împreună întreaga viață, însă cel mai important, este recunoscător că fiica sa este genul de femeie la care visa să ajungă.

„Cert este că am împărțit cu nevastă-mea aceleași valori, aceeași creștere, avem aceleași valori familiale și atunci indiferent ce certuri am mai avut și noi, ce disensiuni, am rămas împreună. Și uite că acum vine copilul din urmă, Ivona, care are 25 de ani, care are un prieten care vine dintr-o familie la fel ca a noastră.

Mă înțeleg foarte bine cu el, zici că-i frate-miu. Eu sper să rămână împreună, acum nu decid eu, ei decid, ei știu care sunt compromisurile vieții lor. Ideea e că atunci când tragi linie după atâția ani, ca și mine, să îți dai seama că este cel mai bun lucru pe care puteai să îl faci.

Eu am fost încântat să o văd cum se dezvoltă ca femeie. Să fie femeia aia, cum am visat eu conceptul de femeie. Să fie deșteaptă, sexoasă, puternică, să-l aibă pe vino-n-coa, să fie mândră, să fie independentă, să știe să ierte, să știe să pedepsească.

Este cel mai frumos lucru pe care mi l-a putut dărui viața. A șlefuit-o viața asta și mă-sa. O venereze într-un fel pentru asta, pentru ce a putut să facă. Am contribuit și eu, ce-i drept, nu foarte mult, dar cel mai mare rol l-a avut nevastă-mea”, a mărturisit Mugur Mihăescu, în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță.

Cine e și cum arată Ivona, fiica lui Mugur Mihăescu. Aceasta s-a logodit în Marea Britanie [Sursa foto: Instagram]

Ivona, fiica lui Mugur Mihăescu, s-a logodit în Marea Britanie

Fiica lui Mugur Mihăescu, Ivona, a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, Vlad Gabura. Tânăra, în vârstă de 25 de ani, a fost cerută în căsătorie în Marea Britanie, acolo unde locuiește alături de viitorul ei soț.

După frumoasa cerere în căsătorie, Ivona a postat o imagine pe rețelele de socializare, în care și-a anunțat prietenii că a spus marele „DA”.

„Logodită în orașul în care am început totul”, a transmis Ivona Mihăescu, alături de poza distribuită în mediul online.

Felicitările nu au întârziat să apară, iar tatăl tinerei, Mugur Mihăescu, a nu a evitat să îi transmită fiicei lui un mesaj emoționant, cu ocazia marelui eveniment.

„Felicitări dragilor!!! Să fiți fericiți până la adânci bătrâneți!!! Ne-ați emoționat până la lacrimi! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️”, a scris marele actor pe rețelele de socializare.

