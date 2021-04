Cine e soția lui Sebastian Chitoșcă de la Survivor România! Cum arată femeia care i-a furat mințile în urmă cu șapte ani FOTO

In articol:

Sebastian Chitoșcă este un personaj controversat în competiția Survivor România 2021. Deși face parte din echipa Faimoșilor de aproximativ trei săptămâni, concurentul a fost implicat în mai multe conflicte cu colegii săi.

Cine este soția lui Sebastian Chitoșcă de la Survivor România

Sebastian Chitoșcă a trecut prin momente grele de-a lungul vieții, însă întotdeauna a reușit să-și pună familia pe primul loc. De altfel, în urma unui accident suferit de fratele său, Faimosul a renunțat la cariera de fotbalist.

Pe plan sentimental, Sebastian Chitoșcă nu poate fi mai fericit. Cu o soție superbă care i-a fost alături în ultimii șapte ani, concurentul de la Survivor se declară un bărbat îndrăgostit pe rețelele sociale.El a postat un mesaj emoționant pentru soția lui, în care îi mulțumește acesteia pentru sprijinul necondiționat și dragostea pe care i-o poartă.

„Acum 7 ani te-am cunoscut, de 6 ani formăm o familie frumoasă, țin să-ți mulțumesc foarte mult pentru tot, cuvintele sunt prea mici pentru a-ți demonstra cât de mult te iubesc! ”, i-a transmis Sebastian Chitoșcă pe rețelele de socializare, când au împlinit șapte ani de relație.

Cine e Sebastian Chitoșcă de la Survivor România

În vârstă de 28 de ani, Sebastian Chitoșcă este fost fotbalist și în prezent vlogger. În adolescență juca deja fotbal profesionist, iar la 18 ani îmbracă tricoul echipei naționale și prindea un transfer la Steaua.

Tânărul a debutat în liga profesionistă de fotbal, reușind să se întrețină singur și să își ajute familia. De altfel, el a renunțat la cariera sportivă când fratele lui a fost lovit și a intrat în comă. Din acest motiv. vlogegrul a fost nevoit să plece în Germania să fie alături de familie. Acolo s-a angajat într-o vopsitorie auto că să își întrețină fratele.

Sebastian Chitoșcă, fost jucător de fotbal

Sebastian Chitoșcă a jucat în echipă dintotdeauna și crede că poate ajuta echipa Faimosilor să câștige. „Mi-a lipsit mult competiția. M-am gândit că Survivor este o oportunitate să revin în sport. Îmi place mult formatul, te ține conectat la sport, la mișcare, la competiție. Firea mea este competitivă și este o provocare pentru mine această emisiune”, spune Faimosul, înainte de intrarea în competiție.

Drama lui Sebastian Chitoșcă de la Survivor România

Într-un interviu exclusiv acordat în cadrul emisiunii Ștafeta mixtă, fostul fotbalist a vorbit despre felul în care a renunțat la cariera sportivă și a explicat, pe larg, motivul din spatele acestei decizii care i-a schimbat viața. Sebastian Chitoșcă spunea că pentru el familia este pe primul loc.

„Niciodată nu m-am gândit că doar la 26 de ani o să pun stop unei cariere destul de ok. Am fost la diferite cluburi importante unde am și jucat multe meciuri la nivel de liga I. Niciodată nu știi ce probleme pot să apară în familie și pentru mine familia a fost mereu pe primul loc. Mereu am lăsat de la mine pentru familie.

Trecând printr-o cumpănă foarte grea cu fratele meu, am decis că este momentul să mă retrag din sport pentru a fi alături de el. Fiind o problemă destul de gravă, între viață și moarte, e mai important să câștigi viața fratelui tău decât să câștigi meciuri sau faimă”, a declarat Sebastian Chitoșcă de la Survivor România, înainte de a pleca în Republica Dominicană.