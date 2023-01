In articol:

Ștefan Floroaica, în vârstă de 28 de ani, s-a născut pe 27 decembrie, de ziua sfântului al cărui nume îl poartă. Ștefan este originar din Pitești, dar de câțiva ani locuiește în București, unde își urmează visul de a deveni actor.

Ștefan Floroaica este deja cunoscut de către public de la participarea sa la o emisiune TV, unde a ajuns până în semifinală. Tânărul debutează ca și actor în serialul „LIA”, unde interpretează rolul personajului principal masculin, Petru.

„Dacă ar fi să dau un teaser mic despre Petru… este impulsiv, pătimaș, protector, este foarte chinuit de viață. Un luptător!”, dezvăluie Ștefan Floroaica, protagonistul serialului, care îl interpretează pe Petru Vornicu.

Cu ce se ocupă Ștefan Floroaica

Biografie Ştefan Floroaica. Pe lângă pasiunea pentru actorie, Ștefan Floroaica este multiplu campion la Jiu Jitsu Brazilian, unde a câștigat mai multe medalii.

Pasiunea sa pentru sport a început încă din școala generală, după cum a povestit chiar profesoara sa de educație fizică și sport, Jana Voiculescu.

„Ștefan, Fane cum îmi plăcea mie să-i spun, a fost unul dintre elevii pe care nu ai cum să-l uiți. Fire deschisă, veselă, era apreciat, iubit și respectat de colegi. Un elev model, disciplinat, silitor la învățătură, respectuos cu toată lumea, bine educat, un caracter frumos.

Iubea sportul și nu lipsea niciodată de la orele de educație fizică. Iubea mișcarea și, chiar dacă în gimnaziu nu a făcut niciun sport de performanță, era un sportiv polivalent, având calități motrice care ar fi făcut din el un sportiv de performanță în orice ramură sportivă ar fi ales. Îi plăcea să alerge, fiind nelipsit de la crosurile organizate la nivelul municipiului sau în județ, cu ocazia unor evenimente (…). În perioada gimnaziului, Ștefan a fost un elev de notă 10”, a dezvăluit fosta sa profesoară, potrivit fanatik.ro.

Ștefan Floroaica își face debutul în actorie ca protagonist în serialul „LIA”

Ștefan Floroaica debutează ca și actor în serialul „LIA”, unde interpretează rolul personajului principal masculin. Producția „LIA” este un nou serial de ficțiune produs de Ruxandra Ion și adaptat după o dramă turcească Asla Vazgeçmem/ Never let go, adaptarea fiind semnată de Radu Grigore, Bianca Mina şi Ruxandra Ion.

„Este primul meu rol, aşa că vine la pachet cu un mix de sentimente… entuziasm, încredere şi deopotrivă îndoială. Totul este nou pentru mine, iar personajul meu, Petru Vornicu, mă provoacă să-mi ies din zona mea de confort şi să evoluez ca om şi ca actor… Îmi place mult ce se întâmplă acum în viaţa mea şi sunt recunoscător că printr-un cumul de dorinţă, determinare si şansă din partea doamnei Ruxandra Ion, am ajuns aici”, a dezvăluit Ştefan Floroaica.

Sursa: fanatik.ro