Cine e Titus Antonescu de la Chefi la Cuțite. Acesta face parte din echipa lui Chef Florin Dumitrescu alături de Florin Dragomir, Roxana Crudu, Raluca Luciana Todea, Dan Manciu, Ștefania Laura Pop și Ahmad Daas.

Cine este Titus Antonescu de la Chefi la Cuțite 2022

Titus Antonescu are 22 de ani, este de loc din Constanța, dar locuiește în București, și a venit la Chefi la Cuțite cu mare încredere și speranță că îi va impresiona pe cei trei jurați. Tânărul este încă student și profesează ca graphic designer, meserie ce nu are nicio legătură cu bucătăria. De altfel, Titus s-a declarat încă de la preselecții un mare pasionat al gastronomiei, acest fapt datorându-se bunicii sale.

În plus, cele două preparate realizate în preselecții sunt cu specific oriental, kunefe și gullac, două deserturi ce îi amintesc și pe care le cunoaște de la bunica sa: „Am ales să gătesc desert, mai ales kunefe, pentru că este desertul favorit al bunicii mele și am vrut să îi aduc un omagiu, ea fiind cea care m-a făcut să vreau să gătesc.”,

au fost cuvintele concurentului sezonului 10.

Un alt detaliu interesant despre Titus Antonescu este acela că străbunicii săi au locuit în Egipt, familia lui având o istorie cu mâncarea aromată puternic. De altfel, concurentul a primit 3 cuțite cu alegerile sale culinare.

Cine e Titus Antonescu de la Chefi la Cuțite 2022. Concurentul face parte din echipa lui Chef Florin Dumitrescu [Sursa foto: instagram.com/antonescu_alex_titus]

Titus Antonescu face parte din echipa lui Chef Florin Dumitrescu

Titus Antonescu a reușit să îi uimească de fiecare dată pe Chef Cătălin Scărlătescu, Chef Sorin Bontea și Chef Florin Dumitrescu cu preparatele sale, iar în prezent este concurent în echipa aurului roz, condusă de Chef Florin Dumitrescu, deși la preselecții acesta și-a manifestat afinitatea pentru Cătălin Scărlătescu: „La Scărlătescu, pentru că e o față familiară, adică mă regăsesc în comportamentul lui, cu ce regăsesc și acasă, dar și cum mă comport eu. E ceva familiar. Plus că...Dobrogea!”, a declarat Titus la preselecții.

Tânărul în vârstă de 22 de ani are un stil extravagant atât în ceea ce privește ținutele sale, cât și felul în care este vopsit. Potrivit spuselor sale, străbunica sa a fost cel care l-a influențat, ea fiind toată viața cochetă: „Din pricina ei am ajuns să port colier oriunde mă duc, pentru că ea era cred că cea mai cochetă persoană...Eu și dacă merg la piață trebuie să am un lanț și o brățară, altfel nu pot să merg la piață. Și la fel, aspectul de obicei se schimbă și el lunar, adică o dată ce mă vopsesc, mă vopsesc altfel. Tot timpul e ceva nou.”, a spus excentricul concurent din acest sezon.

