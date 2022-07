Cine e vedeta din showbiz pe care Andreea Tonciu nu o suportă? "Mi se pare foarte perversă"

In articol:

Andreea Tonciu este una dintre cele mai iubite vedete din showbiz. Transparența, carisma și modul sincer de a spune lucrurilor pe nume, sunt doar câteva dintre calitățile, care au adus-o cât mai aproape de inimile oamenilor.

Pe cine nu suportă Andreea Tonciu din showbiz-ul românesc?

De asemenea, bruneta este una dintre cele mai frumoase femei din showbiz-ul românesc. Vedeta TV are o carieră impresionantă în televiziune, aceasta reușind să cucerească prin simțul umorului și curajul de a se arăta așa cum este.

Când i se pune pata, i se pune! Andreea Tonciu a dezvăluit că există o celebritate din România pe care oricât ar încerca nu o suferă. Ba chiar este blocată pe rețelele sociale, pentru a nu intra în contact cu ea. În emisiunea Detectorul de minciuni, vedeta nu s-a mai abținut și a spus despre cine este vorba și motivul pentru care nu o suportă.

"Alexandra Ungureanu. Nu o suportam deloc. Mi se pare foarte perversă. Știi cum e vorba aia cu mutu. Eu nu sunt invidioasă pe femei, ea nu are ce am eu. Deci nu o invidiam, dar nu îi suportam caracterul. N-am nimic cu femeia, dar nu am scos-o de la block. Suntem blocate reciproc. Am blocat-o pentru că nu cred că putem avea o conversație, nu suntem pe aceeași lungime de undă. Eu nu sunt compatibilă cu ea, ea e alt standard.", a declarat Andreea Tonciu.

Andreea Tonciu, la cuțite cu CRBL

Întrebată de ce au ajuns ea și CRBL să-și arunce cuvinte grele, Andreea Tonciu a dezvăluit că totul a început în momentul în care a decis să-i ia apărarea unei colege de competiție, în Dominicană:

"Oana Radu: De la ce a pornit conflictul?

Andreea Tonciu: Normal că nu am cum să îl pot numi bărbat pe unul care atacă femeile. A pornit din cauză că eu i-am luat apărarea unei colege, e femeie și mamă ca mine și toată lumea avea ce avea cu persoana aia și am zis: 'Bă, stați puțin, că nu e așa!' Și de aici a început. Dar știi ce mă bucur? Că cel mai mare hate din viața lui și l-a luat cu Tonciu. El ce se aștepta, stai că acum o agit pe asta și stai să vezi ce începe să facă nebuna asta. Am fost foarte chill, foarte calmă, fă-ți talentul, ca să vadă țara ce fel de om ești!", a mai spus Andreea Tonciu, în cadrul emisiunii Detectorul de minciuni.

