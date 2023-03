In articol:

Cine e Vrăjitoarea Brățara. Mulți afirmă că aceasta are puterea de a prezice viitorul. Aceasta susține că a prezis Revoluția din 1989 pentru Elena Ceaușescu.

Cine este Vrăjitoarea Brățara

Buzea Brățara este o vrăjitoare foarte cunoscută în ultima vreme, datorită scandalurilor în care a fost implicată.

Recent, femeia a făcut mai multe declarații surprinzătoare despre persoane publice, în cadrul unei emisiuni.

La cei 67 de ani, vrăjitoarea Brățara susține că poate prezice viitorul, practică magie albă și magie neagră, poate să vindece bolnavi și multe alte lucruri mai mult sau mai puțin curate.

Vrăjitoarea Brățara și-ar fi descoperit puterile magice încă de la vârsta de 9 ani. De atunci, a practicat tot felul de ritualuri și a avut mai multe premoniții.

Din cauza talentelor sale, Vrăjitoarea Brățara a fost în închisoare timp de un an de zile. Se pare că un bărbat căreia i-a făcut vrăji a influențat arestarea ei.

„Am făcut pușcărie în 1975 pentru ghicit. Am legat un securist din garda lui Ceaușescu, a venit nevasta lui la mine, că el avea amante. Am adus un lacăt, am pus o sfoară de câine, am legat nouă noduri pe ea, am pus-o să o pună la ușă, să o pună la prag, sub preș și să treacă de trei ori peste ea.

A luat de la el ce trebuia, a sucit în fus, am făcut descântecul. Asta e ca o magie albă. Una dintre amante i-a spus că l-a legat nevastă-sa, a început să o urmărească și a găsit-o la mine. Era ultima ședință. M0a judecat, mi-a făcut dosar penal și mi-a dat un an.”, a povestit vrăjitoarea Brățara.

Chiar dacă a trecut prin acea întâmplare, Buzea Brățara nu a renunțat la tainele vrăjitoriei și a continuat să își folosească harul pentru cei care au apelat la serviciile ei.

Vrăjitoarea Brățara prezice viitorul

Pentru a afla viitorul, vrăjitoarea susține că analizează cerul în nopțile cu lună plină. La miezul nopții, se așează între Luceafăr, Rariță și Cloșcă și primește niște unde care o ajută să vadă în timp și spațiu.

„Eu am premoniții. Eu am prevăzut în 1996, în 1997, până în 2000, am ziarele acasă. Și când a luat Victor Ciorbea am spus că va lua Victor Ciorbea. Și când a luat Iliescu am spus că va lua Iliescu și al doilea mandat. Se fac niște previziuni.

Te schimbi, te speli, iar apoi la 12- 1 noaptea, când e luna plină și e senin frumos, plin cerul de stele, verific unde e Luceafărul, unde e Rarița, unde e Cloșca și mă bag între ele, cu fața spre ele, și îmi transmit ca niște unde. Și îngerii mei îmi vorbesc și din interiorul meu mi se vorbește, asta e previziunea”, a mărturisit Vrăjitoarea Brățara.

De asemenea, vrăjitoarea susține că i-a prezis moartea Elenei Ceaușescu.

„După cutremur a venit Ceaușeasca la mine. A trimis-o pe o nepoată de-a ei, care se numea Diana, era avocat. A trimis-o cu o mașină, cu poza ei. Eu bineînțeles că mă feream, făcusem și pușcărie. Dă pe toată lumea la o parte și se pune prima. Mi-a spus să îi dau ei în cărți.

M-a luat fata asta cu ea în mașină și m-a dus la un spital. Acolo i-am prezis Elenei Ceaușescu că va fi ca un fel de război, nu am știut să zic Revoluție și că urmează o vărsare de sânge”, a mai povestit vrăjitoarea Brățara.

Sursa: evz.ro