Cine este actorul care i-a spus Ioanei Tufaru că tatăl ei este pe moarte: "Mi-a zis că a fost luat cu pătura și dus la Elias". Fiica Andei Călugăreanu, totul despre momentul în care și-a văzut părintele pentru ultima oară | EXCLUSIV

Ioana Tufaru s-a născut într-o familie de actori de excepție, însă viața ei nu a fost niciodată una roz.

Fiica Andei Călugăreanu și a lui Dan Tufaru s-a născut prematur și s-a confruntat cu numeroase probleme de sănătate în copilărie.

Pierderea mamei sale a fost o lovitură extrem de puternică pentru Ioana Tufaru, iar după moartea actriței a venit și decesul actorului Dan Călugăreanu. Din pricina unor neînțelegeri, Ioana Tufaru nu mai vorbea cu tatăl său în momentul în care acesta s-a îmbolnăvit, așa că ea a aflat de la altcineva că părintele său este pe moarte.

Dan Tufaru a fost unul dintre cei mai mari actori ai României. El a fost căsătorit cu Anda Călugăreanu, însă relația lor s-a încheiat în momentul în care Dan Tufaru a ales să pună punct poveștii de iubire, pentru Vasilica Tastaman.

Chiar dacă Ioana Tufaru nu l-a simțit adesea aproape, a vorbit despre el ca despre un om bun și rău în același timp.

Ioana i-a adus adesea acuzații grave și mărturisea că a existat frustrare din cauza faptului că nu era prezent în viața ei.

În momentul în care părintele său a început să aibă probleme de sănătate și a ajuns de urgență la spital, Ioana nu a aflat de la el, ci de la actorul George Mihăiță. Pierdea părinților a adus o durere imensă în viața Ioanei, iar fiica celor doi actori regretă că Luca, băiețelul ei, nu și-a putut cunoaște bunicii materni.

Cine este actorul care i-a spus Ionei Tufaru că tatăl său este bolnav

Invitată la Online Story by Cornelia Ionescu, Ioana Tufaru a dezvăluit că marele actor a fost un bărbat dur și rece, iar ei nu i-a spus niciodată "te iubesc". Vedeta povestește că tatăl său și-a păstrat atitudinea până în ziua în care a murit și dezvăluie că nici măcar nu a aflat de la el că a ajuns de urgență la spital.

Cel care a anunțat-o de problemele tatălui său a fost actorul George Mihăiță. Acesta a sunat-o imediat ce Dan Tufaru a ajuns de urgență la spital și i-a spus.

"Tatăl meu nu mi-a spus niciodată te iubesc. Eu nu l-am auzit, poate mi-a spus când dormeam, dar eu nu l-am auzit niciodată. El nu a lăsat garda jos nici măcar în momentul în care eu m-am dus la el la spital.

Nevorbind cu el, a trebuit să aflu de la altcineva că Dan a fost luat în pătură, este în metastază la Spitalul Elias, l-au luat aproape în comă. Acest om, și îi mulțumesc că mi-a spus, este George Mihăiță.

El mi-a spus să mă duc să-l văd dacă vreau pentru că nu voi mai avea foarte mult șansa. Drept dovadă, am fost astăzi la el și am vrut să mă duc a doua zi, dar nu am mai avut la cine. A avut cancer esofagian, în metastază pe creier din ce am înțeles eu", a povestit Ioana Tufaru, la WOWnews.

Ioana Tufaru [Sursa foto: Captură YouTube]

Anda Călugăreanu, mama Ioanei Tufaru, a murit tot de cancer

Moartea mamei a fost cea mai mare lovitură pentru Ioana Tufaru. Anca Călugăreanu a murit tot de cancer, în ziua de Sf. Maria, în 1992. Deși au încercat să facă tot ce au putut pentru a o salva, boala a fost descoperită în stadiu foarte avansat, așa ca actrița nu a mai putut fi tratată.

Primele semne ale bolii au apărut în timpul unui turneu, acolo unde actrița se afla împreună cu Stela Popescu și Alexandru Arșinel. Din cauze necunoscute, nu a mai putut vorbi decât în șoaptă, așa că maestrul îi repeta replicile pe scenă, tocmai ca publicul să le poată auzi.

"Mama mea a murit și ea de cancer pulmonar.(...) Știu că a plecat în turneu în Israel cu doamna Stela Popescu și domnul Alexandru Arșinel. S-a întors de acolo, la sfârșitul lui aprilie deja nu mai putea să vorbească. Descoperise acolo, din ce îmi aduc aminte, o pareză pe nervul recurent în gât. Aceea nu îi permitea să respire. Domnul Arșinel îi spunea și ei textul pe scenă, pentru că spunând în șoaptă nu o auzea nimeni", a povestit Ioana Tufaru.

Odată ce a ajuns la București, au venit și primele rezultate ale analizelor, iar medicii i-au spus inițial Andei Călugăreanu că are o pată pe plămâni care se va resorbi în timp. Din păcate, în doar câteva luni de la acel moment s-a stins din viață.

"A venit în București, au început durerile și a ajuns la spital. La spital i-au făcut o radiografie și i-au spus că are o pată pe plămân, de mărimea unei monede.(...) I-au spus că e posibil să se absoarbă în timp, dar se simțea din ce în ce mai rău.

A fost galopant cancerul și depistat destul de târziu. Aveau niște prieteni în Grecia care au venit și au luat-o acolo și acolo i-au pus diagnosticul de cancer. Deja avea afectat un plămân și un sfert din celălalt. Respira practic cu trei sferturi de plămâni. În trei luni, parcă așa, s-a prăpădi", a mai povestit Ioana Tufaru.

Ioana Tufaru [Sursa foto: Captură YouTube]

Ioana Tufaru este fiica lui Dan Tufaru și a Andei Călugăreanu

Ioana Tufaru este fiica marilor actori, iar viața ei nu a fost niciodată una roz. În ultimii ani, Ioana Tufaru s-a confruntat cu numeroase probleme financiare și a primit multe lovituri de la viață, însă niciodată nu și-a pierdut zâmbetul de pe buze, indiferent cât de greu i-ar fi fost. Părinții acesteia sunt marii actori Anca Călugăreanu și Dan Tufaru.

Dan Tufaru este unul dintre cele mai mari nume de pe scena românească. Acesta s-a bucurat de o carieră impresionantă și a avut trei căsnicii. El a fost căsătorit cu Anda Călugăreanu, pe care ar fi părăsit-o pentru Vasilica Tastaman, așa cum a povestit Ioana Tufaru, în mai multe rânduri.

S-a căsătorit cu Vasilica Tastaman. Aceasta ar fi fost marea dragoste a actorului, iar faptul că ei doi au murit la o distanță scurtă unul față de celălalt, Dan a murit în 2002 la data de 28 noiembrie, iar Vasilica în ziua de 30 martie 2003, a dat startul speculațiilor și mai multe persoane au crezut că ar putea fi un semn.

