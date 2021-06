Cine este actrița care o interpretează pe Ana Maria, în serialul Adela. Ioana Abur răstoarnă situația în serial. Nimeni nu se aștepta ca mama Adelei să trăiască

Ioana Abur o interpretează pe Ana Maria în serialul Adela [Sursa foto: Captură YouTube] 15:14, iun 12, 2021 Autor: Ioana Stan

In articol:

Cine este actrița care o interpretează pe Ana Maria din serialul Adela? Actrița se numește Ioana Abur și a a apărut în episodul din 10 iunie 2021.

Cine este actrița care o interpretează pe Ana Maria, în serialul Adela

Ana Maria, mama Adelei[Sursa foto: Captură YouTube]

Citeste si: Două actrițe noi în serialul Adela. Personajele Ana Maria și Rodica răstoarnă firul poveștii

Ioana Abur o interpretează pe Ana Maria și este mama Adelei, despre care se știa că este moartă. Ea se reîntoarce după ce a trăit toată viața în Germania și revine în țară să-și cunoască fata. Apariția ei va tulbura apele în familia Andronic. Rolul ei este unul palpitant și av ține fanii cu sufletul la gură.

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

„Ana Maria e mama Adelei, însă, din păcate, nu ştie asta. Toată viaţa ei e o consecinţă a minciunii, mai întâi minciuna tatălui ei, care i-a luat fetiţa la naştere, minţind-o că e moartă, apoi minciuna familiei Achim care a înlocuit-o pe Adela cu Andreea.

Inima ei e plină de durere, de regrete, dar şi de multă iubire.Venirea ei va schimba vieţile tuturor pentru că e hotărâtă să rămână alături de fiica ei, să se apropie de ea, s-o recupereze. Abia aştept să o cunoaşteţi pe Ana Maria şi, sper eu, să empatizaţi cu ea!", a declarat Ioana Abur.

Citeste si: Serialul Adela 17 iunie 2021. Ce se întâmplă în episodul 23, de joi. Mama Adelei trăiește. Răsturnări de situații în penultimul episod din Adela Sezon 1

Cine este actrița Ioana Abur

Ioana Blaj, actriță româncă[Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Cine sunt actorii din serialul Adela. Vezi distribuţia completă

Ioana Abur s-a născut la Sighișoara pe 26 iulie 1969. Ea s-a mutat la București la școala generală și a absolvit Academia de Teatru și Film "I. L. Caragiale", în 1994, la clasa lui Dem Rădulescu.

Ioana Abur a jucat în mai multe filme renumite:

- Liceenii, 1987

- Ana, mon amour, 2017

- Vânătoare în familie, 2016

- Sara șeful și îngerul, 2015

- Live, 2015

- Artă, 2014

- București, te iubesc!, 2014

- Walking with the Enemy, 2013

- Câinele japonez, 2013

- Școala de vară, 2013

- After the silence, 2012

- Werewolf: The Beast Among Us, 2012

- Bună! Ce faci?, 2010

- Adam Resurrected, 2008

- Mirrors, 2008

- Ghouls, 2008

- Dolina, 2007

- Pu-239, 2006

- Offset, 2006

- Mamă după ora 5, 2006

- O lume a durerii, 2006

- Hellraiser: Deader, 2005

- Rivoglio i miei figli, 2004

- Binecuvântată fii, închisoare, 2002

- Sherlock, 2002

- Omul cu o mie de ochi, 2001

- Subspecies: The Awakening, 1998

- Înnebunesc și-mi pare rău, 1992