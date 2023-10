Cine este Adela Popescu? Biografie: vârstă, studii, carieră, familie. Soția lui Radu Vâlcan împlinește 37 de ani

In articol:

Cine este Adela Popescu

Adela Elena Popescu este una dintre cele mai îndrăgite actrițe și prezentatoare TV de la noi din țară. Vedeta s-a născut pe data de 8 octombrie 1986, în satul Șușani, județul Vâlcea. Anul acesta, soția lui Radu Vâlcan împlinește 37 de ani.

Adela Popescu a cochetat cu muzica încă din copilărie, participând la diferite concursuri și spectacole. Astfel, a hotărât împreună cu familia să se mute în București, împreună cu cei doi frați mai mari, pentru a studia la Liceul „Dinu Lipatti”.

La 18 ani, a primit primul său rol în telenovela românească „Numai iubirea”. Fiind pasionată de actorie, a hotărât să urmeze cursurile Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale”.

De-a lungul timpului, Adela Popescu a avut mai multe roluri în producții de succes, a interpretat mai multe piese și a fost prezentatoare pentru câteva emisiuni TV.

Vedeta a avut o relație de 3 ani, cu colegul său de pe platourile de filmare, Dan Bordeianu.

Cei doi s-au despărțit în 2007, spre uimirea fanilor. În 2010, Adela Popescu l-a cunoscut pe Radu Vâlcan și s-a îndrăgostit. Cei doi s-au căsătorit după 5 ani de relație și au împreună 3 fii Alexandru, Andrei și Adrian.

Adela Popescu are o carieră de succes

Adela Popescu a intrat în atenția publicului, datorită rolului său din telenovela „Numai iubirea”. Avea doar 18 ani, iar vocea sa și sensibilitatea au cucerit inimile publicului. Au urmat apoi mai multe roluri, în seriale, precum „Lacrimi de iubire”, „Iubire ca în filme”, „Îngerașii”, „Aniela”, „Iubire și onoare”, „Pariu cu viața”.

În timp ce filma pentru serialul „Lacrimi de iubire”, a înregistrat și primul său album de muzică, la fel intitulat „Lacrimi de iubire”.

De-al lungul timpului, Adela Popescu a lansat piese celebre, precum: „Din iubire”, „Doar tu” și „Eviți să iubești” dar a avut și colaborări muzicale, cum ar fi „Bun Rămas”, alături de Dj Project, „Curaj”, cu Sorana sau „Fără tine”, cu Keo.

Începând cu anul 2016, Adela Popescu este prezentatoarea unei emisiuni TV.

Adela Popescu are o familie împlinită

Adela Popescu și Radu Vâlcan s-au cunoscut în 2010, pe platourile de filmare pentu „Iubire și onoare”. Au început o frumoasă poveste de iubire, iar după 5 ani s-au căsătorit. Și-au dorit o familie frumoasă și împlinită, astfel că au trei fii: Alexandru, Andrei și Adrian.

Deși sunt unul dintre cele mai sudate cupluri din showbiz, Adela Popescu a fost puțin rezervată la început de relație, datorită imaginii lui de Don Juan de București.

„Eu când l-am cunoscut pe Radu era acest Don Juan de București, absolut normal, un bărbat care arată bine, era și în lumina reflectoarelor, evident că avea succes la femei. Avea și o relație, două, trei în același timp, poate. Nu zic acum că ar fi așa, dar așa s-a mai dus vorba.

Când am văzut că mă curtează, primul gând a fost: Hopa! Eu nu sunt de trecut pe listă! Eu sunt fată serioasă, pe mine nu mă treci pe o listă!. L-am ținut în standby până când m-am lămurit. I-am zis: Uite ce se întâmplă, dacă vrei să ne vedem, ne vedem pe ascuns până când îmi dau seama care sunt intențiile tale!.

Asta după ce mi-am dat seama care sunt ale mele. Îmi plăcea și mie foarte mult și am zis că până nu mă asigur că treaba este serioasă, eu nu! Până nu m-am lămurit și am știut exact că e dragoste și e ceva special, nu ne-am afișat. Când a fost clar, am și plecat în Bali. Am plecat cu doi prieteni în Bali, acela a fost momentul.”, a povestit Adela Popescu.

Surse: ro.wikipedia.org, ego.ro