In articol:

Adrian Porumboiu a fost arbitru, observator federal, fotbalist, economist și finanțator al echipei de fotbal FC Vaslui. În prezent, Porumboiu activează în domeniul afacerilor.

Cine este Adrian Porumboiu

Adrian Porumboiu, în vârstă de 72 de ani, s-a născut pe 27 septembrie 1950 în Buzău, ulterior stabilindu-se în Vaslui.

În prezent, Adrian Porumboiu este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din România.

Până să intre în lumea afacerilor, Adrian Porumboiu a fost fotbalist, perioadă în care a ajucat la echipa de juniori și tineret de la FC Argeș Pitești, dar și la Viitorul Vaslui.

În anul 2008, Adrian Porumboiu a fost decorat cu Ordinul „Meritul Sportiv” clasa a III-a. Sportivului i-a fost oferit în semn de apreciere pentru rezultatele pe care le-a obținut în competițiile sportive interne, dar și internaționale. I-au fost recunoscute meritele și pentru formarea tinerelor generații de arbitri.

Citește și: Adrian Porumboiu CV. Palmaresul impresionant al latifundiarului: fost fotbalist și arbitru, economist, om de afaceri și finantator al echipei FC Vaslui

Citeste si: Hoții seifului lui Culiță Sterp au fost prinși! Mama Geta i-a dat pe mâna Poliției- kfetele.ro

Citeste si: S-a trezit din comă după 12 ani, însă primele cuvinte au îngrozit familia și medicii. Ce a spus tânărul- bzi.ro

În 1976, Adrian Porumboiu a luat hotărârea de a se retrage de pe teren, dar a rămas totuși în lumea fotbalului, devenind arbitru. În 1984 a reușit să ajungă arbitru în divizia A, iar în 1986 a devenit arbitru internațional FIFA.

Chiar dacă a avut succes în cariera sa de arbitru, Adrian Porumboiu a renunțat la această meserie, în favoarea celei de observator federal. Mai apoi, el s-a aflat la conducerea Comisiei de disciplină și judecată a arbitrilor din FRF în 1998, iar după un an a decis să devină doar un observator federal.

Cine este Adrian Porumboiu. Află cum a intrat fostul arbitru în lumea afacerilor [Sursa foto: Facebook]

Cum a intrat Adrian Porumboiu în lumea afacerilor

După o lungă perioadă în care a activat în lumea fotbalului, Adrian Porumboiu a decis să se apuce de afaceri. Astfel că, în 1999, Porumboiu a făcut prima investiție, devenind finanțatorul echipei de fotbal din Vaslui, hotărâre pe care acesta o regretă.

Citește și: Adrian Porumboiu avere. A fost unul dintre cei mai bogați români din agricultură. Ce afaceri a făcut de-a lungul vieții fostul arbitru internaţional FIFA

"Am făcut o prostie că am investit în fotbal. Nu am ştiu un lucru elementar, fiindcă să ai jucători valorosi e pe locul patru! În primul rând, trebuie să ai de partea ta un preşedinte de federaţie, unul de ligă (n.red.- LPF) şi comisiile. Poţi să ai echipă slăbuţă, ea devine câştigătoare dacă îndeplineşte primele trei condiţii. Altfel, nu are sens...", a declarat Adrian Porumboiu, potrivit ziaruldeiasi.ro.