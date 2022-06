Cine este Adrian Soare de la Mireasa, sezonul 5. Concurentul se află în cursa pentru eliminare

In articol:

Cine este Adrian Soare de la Mireasa, sezonul 5. În casa Mireasa, sezonul 5, au intrat șapte concurenți noi, dornici să își cunoască jumătatea și să își întemeieze o familie.

Adrian Soare de la Mireasa, sezonul 5, are 25 de ani și vine din Teleorman. Concurentul de la Mireasa 2022 este unul dintre cei șapte concurenți noi, care au intrat recent în casa Mireasa.

Adrian Soare de la Mireasa, sezonul 5, vine cu speranțe mari în emisiune și este hotărât să facă pasul cel mare la Mireasa 2022.

”Mă numesc Adrian Mirel Soare, am 25 de ani și m-am născut în comuna Buzescu, județul Teleorman. Zodia mea este Fecioară și îmi place foarte tare sportul.

Adrian Soare de la Mireasa, sezonul 5 [Sursa foto: Instagram]

Am terminat la Liceul teoretic din Alexandria, profilul sportiv, am luat și BAC-ul. Eu sunt o persoană ambițioasă, devotată, încrezătoare și îmi place tot timpul să fac lucruri imposibile.

Mai am o soră, mai mică decât mine. Am trăit la bunici deoarece părinții noștri erau mai tot timpul plecați la câmp, munceau. Vin dintr-o familie simplă. Lucrurile astea m-au ajutat să îmi dau seama ce înseamnă munca adevărată. Înainte nu eram prea vorbăreț, dar acum din prisma jobului sunt nevoit să comunic, să transmit problemele pe care le întâmpin. Acum sunt merchandiser.

Foarte multe am avut de învățat de la bunicii mei, care mi-au spus că trebuie să lași tot timpul loc de Bună ziua și să ai cuvânt și onoare. Mama nu a putut veni cu mine în emisiune, fiindcă trebuie să aibă grijă de tata, care este operat la pancreas. Părinții mei au fost alături de mine când le-am spus că vreau să vin aici. Mama mi-a spus să vin cu toată încrederea”, a mărturisit Adrian pentru a1.ro.

Adrian Soare de la Mireasa, sezonul 5 [Sursa foto: Instagram]

Adrian a venit la Mireasa ca să se însoare

Adrian Soare își dorește să își întemeieze o familie și este connvins că la Mireasa, sezonul 5, își va găsi sufletul pereche.

”Am venit la Mireasa să mă însor și îmi doresc foarte mult să se întâmple acest lucru. Eu am gânduri seroase. Dacă încep de acum să îmi construiesc o familie, în viitor îmi va fi mai ușor.

Până în prezent am avut 3 relații, prima a fost la liceu, după aceea am avut o relație cu o fată de la mine din sat, a durat un an jumate, ne-am înțeles foarte bine, era pe stilul meu. S-a rupt relația din cauza neînțelegerilor dintre părinți”, a povestit Adrian.

Adrian Soare de la Mireasa, sezonul 5 [Sursa foto: Instagram]

Adrian Soare, pasionat de gătit

Adrian Soare a mai mărturisit în cadrul emisiunii Mireasa 2022, că este pasionat de gătit și că duce un stil de viață bazat pe diete vegane.

”Pasiunea mea este gătitul, sunt pasionat de lucrurile vegane și raw vegane. Pasiunea pentru veganism a venit acum opt ani. Mă plictisisem de stilul de viață pe care îl dusesem până atunci, aveam și probleme cu greutatea și nu mai aveam motivație și am descoperit prin prisma acestui stil de viață, nu carne, nu lapte, nimic din ceea ce vine de la animale.

Îmi plac atât de tare animalele încât nici nu le pot mânca. Marii mele iubirii nu o să îi spun să mănânce ca mine. Nu o să îi impun niciodată să facă cumva.

Sunt pregătit să mă însor în casa Mireasa și sunt foarte încrezător în chestia asta. Simt că ceva bun o să vină pentru că eu când mă dedic o fac din tot sufletul”, a mai spus concurentul.