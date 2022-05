Cine este Alex Dowis, semifinalistul de la Românii au Talent 2022. Concurentul a primit Golden Buzz în preselecții

In articol:

Cine este Alex Dowis, semifinalistul de la Românii au Talent 2022.

Smiley și Bartoș au apăsat butonul auriu, astfel l-au trimis pe concurent direct în semifinala emisiunii Românii au Talent, sezonul 12.

Alex Dowis are 42 de ani și este originar din Cehia. Semifinalistul de la Românii au Talent, sezonul 12, a prezentat un număr spectaculos de artă stradală, care l-a propulsat direct în semifinala competiției.

”Când eram tânăr făceam graffiti-uri ilegale. Am pictat pe străzi, pe trenuri, pe metrouri și multe alte lucruri, dar uneori eram prins de poliție. Din acest motiv, linia principală de metrou din Praga a fost închisă pentru o oră și jumătate, iar polițiștii alergau printre tuneluri și încercau să mă prindă. Am fost la pușcărie din cauza asta, am multe povești nebune din subteranul orașului.

Aveam 17 ani la acel moment, iar tatăl meu m-a dat afară din casă și mi-a spus că nu mai sunt fiul lui. La acel moment mi-am spus că trebuie să fac ceva, ceva mai bun, că trebuie să transform arta asta în ceva ce va fi folositor pentru public. Așa am intrat în teatru și am făcut niște lucrări, acolo.

La acel moment am făcut trecerea la artist stradal, de la zona ilegală la zona legală și m-am regăsit pe mine. După aceea, tatăl meu era în public. Când am fost pentru prima dată pe scena de teatru din Praga, am primit aplauze în picioare de la oamenii de toate vârstele, chiar și de la tatăl meu”, a mărturisit Alex Dawis.

Totodată, semifinalistul de la Românii au Talent, sezonul 12, a participat și la America's Got Talent cu un număr asemănător.

Smiley și Pavel Bartoș au apăsat Golden Buzz la Românii au Talent 2022

Smiley și Pavel Bartoș și-au folosit Golden Buzz-ul pe concurentul care a desenat cu lanterne la R omânii au Talent 2022 .

Prezentatorii, dar și jurații emisiunii Românii au Talent, sezonul 12 au avut doar cuvinte de laudă la adresa concurentului de origine cehă.

”Alex, nu cred că am văzut ceva mai frumos în materie de altă stradal. Ce am văzut în seara asta, ce ne-ai arătat aici este de domeniul incredibilului și mai e ceva ce mă face să fiu extrem de emoționat și să să mă consider noroc că am fost aici de față. Arta ta durează exact cât o faci, prezent, trăiești emoția”, a spus Andi Moisescu.

”Alex, sunt recunoscător că mă aflu aici în seara asta și am văzut ceea ce ne-ai prezentat. Bravo, felicitări!”, a spus Bobonete.

”Tu ești Golden Buzz-ul nostru”, i-a spus Bartoș lui Alex Dowis.

”E incredibil la ce nivel poate să ajungă creativitatea oamenilor. Ce a putut să facă omul ăsta cu două lanterne, mi s-a părut șocant. El practic desena în aer, cu lumini, așa ceva nu am văzut în viața mea”, a mărturisit Smiley.

Cine sunt concurenţii din semifinala Românii au Talent 2022

Din cei peste 300 de concurenţi, doar 24 de concurenţi au ajuns în cele două semifinalele live de Românii au Talent 2022. Nouă dintre aceştia au trecut direct în semifinale, fiindcă au primit Golden Buzz din partea unui jurat sau prezentator, iar ceilalţi 15 semifinalişti au fost aleşi riguros de către juraţii şi prezentatorii emisiunii.

Cei NOUĂ concurenţi care au fost trimişi direct în SEMIFINALĂ fiindcă au primit GOLDEN BUZZ sunt: Alexandra Croitoru, Gabriela Dincă, Aurel Niamțu, Darius Mabda, Bianca Mihalcea, Martina Meola, Raisa Radu, Alex Dowis și Emanuel Ion.

Cei 15 care au fost aleşi de către juriu şi prezentatori pentru a merge mai departe în SEMIFINALĂ sunt: X-treme Brothers, Alex Furman, Raluca Răducanu, Duo Gemini, DJ Hugo Arthur, Marius Mateș, Ana Maria Mircea, Eva Nicolescu, Sandeep Kale, Ionela Marin, Zametheea, Mihail Kovali, Elvis Constantin Asan, Bianca Ciocârlan și Anamaria Buțurca.