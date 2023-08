In articol:

Biografie Alex Gavrilescu: Iată detalii interesante și mai puțin cunoscute despre Alex Gavrilescu!

Cine este Alex Gavrilescu

Alex Gavrilescu are vârsta de 35 de ani și este unul dintre cei mai remarcabili arhitecți din România, apreciat pentru creativitatea și talentul său distinctiv.

Nu doar că excelează în arhitectură, dar este și un sculptor priceput. De asemenea, este un mare iubitor al lecturii, muzicii și călătoriile lungi cu motorul.

„ Eu, de fapt, nu am lucrat niciodată și meseriile pe care le practic tot pasiuni sunt, însă când nu mă manifest prin arhitectură sau sculptură îmi place să fac călătorii lungi pe motor, să cânt la chitară și să citesc”, a mărturisit Alex Gavrilescu.

Alex Gavrilescu face parte dintr-o echipă excepțională în cadrul unei emisiuni TV dedicată îndeplinirii viselor. Această echipă extraordinară se angajează să transforme visele familiilor în nevoie în realitate.

Astfel, ei oferă o mână de ajutor acolo unde este mai mult decât necesar, transformând visurile în experiențe palpabile și inspirând comunitatea cu acte de generozitate și încurajare.

„ Este o bucurie și o emoție minunată că m-am alăturat echipei. Cred că nu există o răsplată mai mare pe acest pământ, așa cum este confirmarea că este nevoie de tine să ajuți oamenii din jurul tău, prin ceea ce practici ca om. (…)

Sunt nerăbdător ca, alături de această echipă minunată, să îmi ofer toate cunoștințele și aptitudinile în schimbul fericirii celor ce au uitat să vadă viața prin ochii bucuriei și care chiar au nevoie de un strop de speranță să meargă mai departe”, a mai spus arhitectul.

Citește și: Cine este Alex Gavrilescu, noul arhitect din echipa „Visuri la cheie"

Cine este Alex Gavrilescu? Biografie: vârstă, studii, carieră. Drama prin care a trecut în adolescență: „Fiecare zi a mea era paranormală, creierul meu își făcea iluzii” [Sursa foto: Facebook ]

Citeste si: Cum putem sa scapam de negi si de veruci? Ce tipuri de tratament exista in farmacii

Citeste si: O femeie câștigă sume impresionante dintr-o afacere bizară cu melci. „Viața mi s-a schimbat total”- stirileprotv.ro

Alex Gavrilescu, studii și carieră

Alex Gavrilescu a absolvit Liceul de Arte, specializarea arhitectură, unde și-a dezvoltat abilitățile și cunoștințele în acest domeniu. În această perioadă, a avut un sprijin deosebit din partea mamei sale, care l-a încurajat să își continue pasiunea pentru pictură și desen.

Aceste două hobby-uri au fost mereu o sursă de bucurie și plăcere pentru el, alimentându-i creativitatea și dăruindu-i o modalitate de a-și exprima gândurile și emoțiile într-un mod artistic.

De asemenea, arhitectul a absolvit și studii superioare, amintindu-și cu drag unele întâmplări din timpul facultății când ziua era student, iar noaptea arhitect.

„ Ziua eram student, noaptea jucam rol de arhitect. Aveam un grad de nebunie, mă întâlneam cu oameni de afaceri pentru a face restaurante în București. Îmi închiriam hainele pe vremea aia. Refuzam să iau toți banii după ce munceam, lăsam o sumă pe caiet.

Când mai aveam alte afaceri, mă duceam la restaurantul respectiv, consumam cu potențialul client și doar semnam. Toți ziceau: «Ce e cu ăsta, mă?» Acum nu mai fac asta. Mă interesam înainte de omul cu care trebuia să mă întâlnesc.

Mă agățam de asta, din asta trăiam. Și primeam clienți prin recomandări, era foarte important, așa făceam bani. Oricum aveam prețuri scăzute. Dar acum nu mă mai dau cine nu sunt, acum sunt eu. Dacă eram neserios, nu mai făceam bani”, a spus Alex Gavrilescu.

Citește și: Cine este Andra Marinescu, noul arhitect din echipa „Visuri la cheie"

Cine este Alex Gavrilescu? Biografie: vârstă, studii, carieră. Drama prin care a trecut în adolescență: „Fiecare zi a mea era paranormală, creierul meu își făcea iluzii” [Sursa foto: Captură YouTube]

Citeste si: „Fetițele au fost la închisoare. Sunt șocate de acel moment. Una dintre ele a plâns foarte tare.” Dana Roba, primele declarații după ce a ieșit de la Parchet! Ce s-a întâmplat cu Daniel Balaciu- kfetele.ro

Citeste si: Rezultate BAC 2023 toamnă: La ce oră se publică notele pentru sesiunea din august- septembrie 2023?- stirilekanald.ro

Citeste si: Lidia Buble a răbufnit după ce a cedat locul la rând unei femei cu un copil într-un supermarket. Gestul femeii a făcut-o să izbucnească: "M-am crucit!"- radioimpuls.ro

Alex Gavrilescu, părinți

Alex Gavrilescu a trecut prin momente teribile în adolescența sa. Arhitectul și-a pierdut mama, însă a rămas puternic și a luptat pentru el și visurile sale. De asemenea, bărbatul nu și-a cunoscut niciodată tatăl.

„ Mama a murit acum câțiva ani, la Târgu Jiu. A fost un moment în care s-au aprins multe lucruri în mine atunci. Mă duceam să îmi iau diploma și credeam că voi sărbători cu ea.

A făcut infarct, dar era destul de bolnavă. Eram adolescent. Acest lucru m-a schimbat mult, dar am scăpat de frici. Pe tata nu l-am cunoscut, nu ne-a interesat pe niciunul asta. Mama vorbea frumos despre el.(...)

Dar s-au schimbat lucrurile, am o credință dincolo de puterea mea de înțelegere. Nu am un nume pentru ea. S-a schimbat totul în viața mea.

Fiecare zi a mea era paranormală, creierul meu își făcea iluzii. Trăiam extaz și frică, în același timp. Două săptămâni, apoi m-am temperat că mă duceam pe câmpii. Acceptarea m-a dus acolo.

Când nu vorbești despre ce ai, nu e bine. Am fost puțin la terapie când a murit mama. Dar am renunțat când am văzut că răspunsurile sunt în mine. Asta fac acum, mă caut”, a mărturisit Alex Gavrilescu.

Surse: paginadepsihologie.ro, playtech.ro