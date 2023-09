Cine este Alex Mihoc, de la Chefi la cuțite 2023, sezonul 12? Concurentul a primit cuțitul de aur de la Cătălin Scărlătescu

In articol:

Cine este Alex Mihoc, de la Chefi la cuțite 2023? Află totul despre cuțitul de aur al lui Cătălin Scărlătescu și vezi cu ce preparat i-a cucerit pe Chefi.

Cine este Alex Mihoc, de la Chefi la cuțite 2023

Alex Mihoc are 18 ani și locuiește în Franța. Tânărul a primit două cuțite de aur la preselecțiile noului sezon Chefi la cuțite 2024, dar a ales să meargă în echipa lui Cătălin Scărlătescu.

Pasiunea pentru gătit a descoperit-o încă din copilărie, astfel că a început să petreacă mai mult timp în bucătărie de la vârsta de 13 ani. În clasa a VIII-a, Alex Mihoc a decis să se înscrie la o școală renumită din Paris, pentru 3 ani.

Deși era destul de tânăr, concurentul a lucrat în mai multe restaurante. În plus, a gătit pentru jucătorii echipei naționale a Franței și pentru diferite vedete.

„Am început bucătăria la 13 ani, am fost mereu pasionat de bucătărie, iar în clasa a VIII-a am decis să mă înscriu la Școala Ferrandi Paris timp de 3 ani. Apoi, am lucrat în diferite restaurante.

Am început cu echipa națională de fotbal a Franței. Lucram pentru Mbappé sau Benzema și plecam cu ei în fiecare țară. Și eu eram uimit că, la 14 ani, găteam pentru superstaruri!”, a povestit Alex Mihoc.

Concurentul speră să se întoarcă în România și să aducă gastronomia franceză.

„Am gătit cu mama de mic și eram mereu în bucătărie cu ea.(...) Dorința mea este să revin în țară, să am un proiect și să construim ceva. Îmi doresc să aducem gastronomia franceză în România ”, a spus acesta.

Alex Mihoc este cuțitul de aur al lui Chef Cătălin Scărlătescu

Alex Mihoc s-a înscris la preselecțiile noului sezon Chefi la Cuțite 2023, pentru a demonstra că are gust și merită să ajungă cel puțin în finală. Concurentul a pregătit o farfurie diferită față de cele cu care s-au obișnuit cei trei chefi, pe parcursul emisiunii.

Preparatul său s-a numit „Linge-mă”, astfel că jurații au degustat cu limba de pe farfurie.

„Am vrut să fac ceva care nu s-a mai făcut. Am vrut să vă demonstrez că am idei mai nebune, să zicem. În farfuria mea o să am dulce, sărat, amar și acru.

Bucătăria cere sacrificii foarte mare, trebuie să te dedici la maxim. Bucătăria m-a învățat să fiu foarte organizat zi de zi. La vârsta de 14 ani trăiam singur în Paris, fără părinți. Îmi făceam de mâncare și îmi spălam hainele singur”, a mai povestit Alex Mihoc.

Jurații au fost impresionați de gustul întâlnit în farfuria lui Alex Mihoc. După ce concurentul și-a spus povestea, Florin Dumitrescu i-a oferit primul Cuțit de aur. Chef Scărlătescu a aruncat pe masă încă unul, însă Alex Mihoc ar fi vrut să primească 3.

În cele din urmă, Florin Dumitrescu și-a retras cuțitul de aur și astfel, Alex Mihoc a ajuns în echipa lui Chef Cătălin Dumitrescu.

