In articol:

Cine este Alexandra Croitoru, al nouălea Golden Buzz de la Românii au Talent, sezonul 12.

Cine este Alexandra Croitoru, al nouălea Golden Buzz de la Românii au Talent, sezonul 12

Dragoș Bucur a apăsat pe butonul auriu și a trimis-o pe concurentă în semifinala de la Românii au Talent 2022.

Alexandra Croitoru de la Românii au Talent, sezonul 12, are 15 ani și locuiește în București. Concurenta de la Românii au Talent 2022 are o poveste de viață interesantă, care i-a impresionat pe jurații emisiunii.

Însă marele talent al concurentei de la Românii au Talent 2022 este vocea, iar asta a propulsat-o în semifinala emisiunii. Impresionat de vocea Alexandrei, Dragoș Bucur a apăsat butonul auriu, iar astfel concurenta a devenit semifinalistă.

Citeste si: Aitor Frances, la un pas de a provoca o tragedie la Românii au Talent, sezonul 12! Un membru al staff-ului a fost în pericol de moarte

Alexandra Croitoru, al nouălea Golden Buzz de la Românii au Talent, sezonul 12 [Sursa foto: Captură TV]

”Mă numesc Croitoru Alexandra Paulina, am 15 ani. M-am născut în județul Bistrița Năsăud și m-am mutat în București acum câțiva ani. Să vii direct din Bistrița până în București e foarte greu să te acomodezi cu accentul, cu persoanele. Sunt altfel persoanele aici. E orașul mai mare, mai periculos, dar înveți.

Am venit la Românii au Talent ca să arăt lumii ceea ce pot și să vadă și alții ceea ce mi-a dat Dumnezeu. Poate mă vede cineva și reușesc să mă lansez în muzică. Visul meu este doar un vis care nu știu dacă va deveni realitate vreodată.

Sunt adoptată. Mama mea biologică a murit când aveam eu 6-7 luni. Avea tumoră pe creier. Mai am 16 frați și surori. Eu sunt al șaptesprezecelea copil. Tot ce știu e că tatăl meu biologic m-a abandonat în spital. Nu a vrut să știe nimic de mine,nici măcar nu e trecut în certificat.

Citeste si: Vești bune pentru mame și femeile pensionate! Se dau mulți bani în plus, anunțul premierului Ciucă- kfetele.ro

Citeste si: Răsturnare de situaţie! NU Vladimir Putin conduce războiul din Ucraina. Cine este, de fapt, persoana din umbră..- bzi.ro

Aproape de 11 luni am fost adoptată. Pe părinții mei adoptivi îi consider părinți deoarece m-au crescut, m-au hrănit, m-au trimis la școală. Mereu mă pot baza pe ei cu orice problemă aș avea. Sunt fericită că am o familie, dar mă simt și singură în același timp pentru că nu știu de unde sunt și cine sunt”, a povestit Alexandra.

Citeste si: Duo Prime, moment spectaculos la Românii au Talent, sezonul 12. Concurenții din Ucraina i-au uimit pe jurați

Alexandra Croitoru, al nouălea Golden Buzz de la Românii au Talent, sezonul 12 [Sursa foto: Captură TV]

Alexandra Croitoru, gravidă la 15 ani

Alexandra Croitoru a povestit la Românii au Talent 2022 că este însărcinată. Însă, deși are doar 15 ani, concurenta de la Românii au Talent, sezonul 12, susține că nu își va abandona copilul.

”În momentul de față urmez să fie mamă. Mi-a schimbat viața total. Mi-am dat seama că pentru copil eu sunt universul lui și că fără copilul ăsta nu aș avut parte de fericire cu adevărat. Copilul ăsta e lumina mea, e fericirea mea. Eu nu îmi abandonez copilul. Am să îl cresc eu și nici nu vreau să îl avortez. Să îmi omor propriul copil.

Mulți oameni mă judecă pentru faptul că sunt gravidă la 15 ani, dar nimeni nu știe prin ce am trecut sau ce simt eu. Atâta timp cât eu și Dumnezeu știm ce s-a întâmplat cu adevărat, nu mai contează nimic. Doar muzica mă înțelege și prin muzică trăiesc”, a mai spus concurenta de la Românii au Talent, sezonul 12.

Citeste si: Cine este Aurel Niamțu, al șaptelea Golden Buzz de la Românii au Talent, sezonul 12. Andra a apăsat pe butonul auriu

Dragoș Bucur a apăsat Golden Buzz la Românii au Talent 2022

Dragoș Bucur a apăsat pentru prima oară Golden Buzz la Românii au Talent 2022 și a trimis-o pe Alexandra Croitoru în semifinala competiției.

Totodată, jurații de la Românii au Talent, sezonul 12, au avut doar cuvinte de laudă la adresa concurentei în vârstă de 15 ani.

Citeste si: Klek Entos, moment înfricoșător la Românii au Talent, sezonul 12. Concurentul a intrat pe scenă cu un topor

”Eu cred că fiecare dintre noi ajungem acolo unde suntem ca rezultat al vieții pe care o ducem și a experiențelor prin care trecem. Tu ai spus că ești adoptată, dar eu cred că asta este parte din viața ta, cu bune și cu rele. Vine cu un bagaj emoțional puternic pentru tine, vine cu niște traume, frustrări și întrebări care sigur te vor măcina toată viața...

Muzica pe care am auzit-o, momentul este format din vocea ta, din felul în care arăți, din cuvintele pe care le-ai spus, din emoția pe care ai transmis-o. Ești un om extraordinar! Ținând cont de toate lucrurile astea...eu cred că trebuie să mergi direct până în capăt”, a spus Dragoș, iar mai apoi a apăsat butonul auriu.

”Mi s-a părut că ai cântat din suflet. Mi-a plăcut și mesajul, dar mi-a plăcut cum l-ai transmis. E tare frumos să întâlnești oameni care nu știu cât de talentați sunt, dar descoperă pe parcurs. Îți doresc un drum frumos dacă asta vrei să faci. Ar fi păcat să nu șlefuiești talentul ăsta pe care îl ai”, a spus Andra.

”E o bucurie să te ascultăm pe tine. Când pui sufletul în ceea ce faci, mai ales în orice act artistic, întotdeauna se simte o diferență. Clar! Cât despre voce și eu cred că o ai dintotdeauna”, a spus Andi Moisescu.