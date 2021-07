Cine este Alexandra, iubita lui Toto Dumitrescu. Bruneta i-a furat inima fostului concurent de la „Te cunosc de undeva”

Toto Dumitrescu [Sursa foto: Instagram] 12:30, iul 6, 2021 Autor: Anastasia Rebeca

Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, este unul dintre cei mai râvniți bărbați din showbiz. Acesta este foarte discret atunci când vine vorba de viața lui personală, iar în urmă cu câteva zile a postat o fotografie cu noua sa iubită, în timp ce se aflau într-o vacanță în Zanzibar.

Cine este Alexandra, iubita lui Toto Dumitrescu

Toto Dumitrescu, unul dintre cei mai doriți burlaci din showbiz-ul românesc, trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de o brunetă cu ochii verzi, pe nume Alexandra. Tânăra care i-a furat inima fostul concurent de la „Te cunosc de undeva!”, este din lumea modei și este de o frumusețe răpitoare, cu un zâmbet luminos.

Acum că filmările pentru serialul Adela s-au încheiat, actorul a profitat de această ocazie pentru a merge într-o vacanță departe de România alături de iubita lui, Alexandra.

Cei doi au ales să-și petreacă vacanța în Zanzibar, unde au profitat la maxim de o locație superbă și de relaxare. Acesta a postat pe contul său de socializare, poze în care apare alături de noua iubită, realizate într-un cadru de poveste.

Alexandra, iubita lui Toto Dumitrescu[Sursa foto: Instagram]

Toto Dumitrescu: „Tata nu m-a încurajat niciodată cu fotbalul, ci cu actoria”

Toto Dumitrescu a ales actoria, deși avea toate șansele să atingă performanțele tatălui său, Ilie Dumitrescu.

Pasiunea acestuia pentru actorie este imensă și s-a bucurat întotdeauna de sprijinul tatălui său. De asemenea, actorul a fost încurajat să aleagă lumea artistică, în detrimentul carierei de fotbalist.

„Tata nu m-a încurajat niciodată cu fotbalul, ci cu actoria. La serbarea din clasa a II-a am primit critici pozitive și lucrul acesta mi-a deschis o idee. M-a făcut să merg mai departe. Am plecat la Londra pentru că sunt oportunități mai mari, oamenii sunt mai serioși, iar banii sunt mai mulți. Am fost mereu creativ. Am jucat și fotbal în curtea școlii cu Ianis Hagi. Mi-a plăcut fotbalul, dar dacă tata nu m-a încurajat, poate a fost mai bine așa, nu regret meseria pe care am ales-o”, a mărturisit fiul lui Ilie Dumitrescu.

Toto Dumitrescu a devenit cunoscut în urma participării la show-ul transformărilor „Te cunosc de undeva”, de la Antena 1, acolo unde a demonstrat cât de talentat este. Aceasta, de asemenea, a fost văzut și în sezonul 1 al serialului „Adela”, unde l-a interpretat pe Floppy.